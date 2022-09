Risto Mejide, KO por su ruptura con Laura Escanes: «No tengo fuerzas»

Saltaba la noticia este domingo 25 de septiembre de 2022: Risto Mejide y Laura Escanes anunciaban al mundo el fin de su relación después de 7 años y una hija.

El asunto puede parecer baladí y únicamente ligado al mundo del salseo, que sí, pero trasciende a otros panoramas. Por ejemplo, el de la televisión. Risto Mejide se enfrenta este mismo lunes 26 de septiembre de 2022 a presentar su programa ‘Todo es mentira’.

¿Lo hará? ¿Está de verdad en condiciones? Se le presupone profesionalidad total, como a cualquier otro trabajador, pero en un programa de más de dos horas y que depende mucho del humor, ¿cómo actuará realmente el showman?

Y es que en esta misma mañana publicaba un desgarrador mensaje en Instagram:

«El dolor lo invade todo. No tengo fuerzas ni para responder a las burlas. Ojalá tuvieran razón. Ojalá no restuvieran hablando de la relación más intensa y duradera que he tenido jamás. Ojalá no se tratase de la madre de mi hija. Ojalá todo fuese tan fácil. Y a los que nos respetáis y nos lloráis, que sepáis que lloramos juntos. Gracias por vuestro cariño. Gracias por entender lo que supone una pérdida de este calibre. Es un agujero negro que se te instala en el alma. Ojalá también tengáis razón. Ojalá se salga de esto».