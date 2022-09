Brad Pitt y Emily Ratajkowski, ¿la pareja del año?

Son muchos los rumores que afirman que Brad Pitt y Emily Ratajkowski están saliendo, ¿será verdad?. Según el portal Page Six, el actor y la modelo están viéndose en secreto, y, ya han quedado un par de veces.

Pero, vamos por partes, todo comenzó cuando un rumor llegó a oídos de varios medios de comunicación. Sin embargo, ellos mismos no han confirmado nada todavía.

La revista People ha afirmado que «están pasando tiempo juntos, pero sus amigos no están seguros de si es en serio, por lo que no parece que estén ‘saliendo’ formalmente». La plataforma ET también comentó algo al respecto:

«Brad y Emily han pasado tiempo juntos, pero es muy informal. Son colegas. Emily solicitó el divorcio recientemente y Brad todavía está pasando por su situación con Angelina Jolie, por lo que ninguno de los dos está buscando nada serio en este momento».

Según ha informado People, Brad Pitt fue quien dio el primer paso para quedar con Emily Ratajkowski. «Él le pidió salir y ella dijo que sí. Siempre le había parecido que Brad era mono y, desde su punto de vista, no tenía nada que perder». Sin embargo, todavía no podemos sacar nada en claro, ya que solo son simples rumores, por lo tanto, ¿cuánto tardará en salir a la luz todo?

Actualmente, hay muchos RUMORES de que Brad Pitt y Emily Ratajkowski están saliendo como más que amigos🫶🏻.

Ayer [27/9], dos fuentes de diferentes portales web se refirieron a las especulaciones👀.

El informante de People expresó que, “están pasando mucho tiempo juntos. pic.twitter.com/d9ejRTmLAI — Reportero Rosa (@ReporteroRosa) September 28, 2022

Fue a principios de este mes de septiembre de 2022 cuando la modelo solicitó el divorcio después de enterarse de que su marido, Sebastian Bear – McClard, la engañara. Más adelante, ella misma lo hizo público a través de su cuenta de TikTok, donde mencionó que era «una persona recientemente soltera» y que estaba «pensando en tener citas y esas cosas».