Antonio Resines, contagiado de Covid

El pasado viernes nos enterábamos de que Antonio Resines no podrá recoger la Espiga de Honor de la 67 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) que debía recoger este sábado en la Gala de Clausura del festival tras haber resultado positivo en Covid-19, enfermedad de la que ya se contagió anteriormente y que lo obligó a permanecer 36 días en la UCI, si bien el propio intérprete ha trasladado que se encuentra «fuera de peligro».

El actor ha estado presente en los Premios Nacionales de Hostelería y ha desvelado, a través de un vídeo que ha mandado a la organización que tiene Covid. Sin poder asistir a la entrega de premios en la que iba a ser galardonado con un reconocimiento a los clientes, el actor informaba de que tiene Covid y por esa razón no puede acudir: «es verdad que he tenido Covid, ya está, ya ha arremetido, pero bueno» y añadía: «no lo he podido recoger porque no debo, no es que no pueda, es que no debo».

Sin entrar en detalles acerca de la enfermedad que ha tenido, el actor agradece el premio a pesar de su ausencia. El sector premia un año más a quienes han sido ejemplos y referentes en un contexto de incertidumbre económica en la hostelería española