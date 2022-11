Esther Doña va con Sonsoles Ónega para acusar al juez Pedraz de aprovecharse de su fama

Esther Doña se sentó el 3 de noviembre en el plató de Y ahora Sonsoles y habló abiertamente sobre su ruptura sentimental con el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz tras el anuncio de su matrimonio en agosto de este mismo año. La viuda de Carlos Falcó no se cortó y habló del conato de compromiso con el magistrado.

«Necesitaba este tiempo para sanar todo lo que me había pasado, para encontrar una explicación» le confesó a Sonsoles nada más sentarse con la presentadora y se metió de lleno en cómo ha sido su relación con el juez: «Era un tema (el matrimonio) que él había comentado meses atrás, nuestra relación ha sido muy pasional, muy intensa, quizás por eso se rompió. Con el paso del tiempo he visto que éramos completamente incompatibles».

«Me pidió matrimonio en Menorca, antes habló con mi madre y le pidió mi mano», aseguró Esther. Fue un día que tuvieron una cena con amigos y después, se fueron al hotel, allí sucedió el emotivo momento. «Cuando llegamos al hotel me pidió matrimonio, me había escrito una nota muy bonita», rememoró la socialité.

Días más tarde «hicimos la entrevista, las fotografías, todo muy bonito y bien. Esa revista estaba ahí para salir, hicimos el reportaje un mes antes de que saliera la revista», continuó Doña con su relato. Hasta que llegó el famoso «día 20 de agosto» cuando, según ella, el magistrado de la Audiencia Nacional «manda un WhatsApp» rompiendo su relación. Desde entonces, siempre según su relato, no volvió a saber nada más de él.

Esther aseguró ante Ónega no saber «por qué tomó esa decisión, solo lo sabe él» . Una dudas que estaría dispuesta a despejar por lo que aseguró que tiene «tantas preguntas que hacerle». En aquel momento de ruptura, Esther pensó «que era un arrebato y que la cosa se arreglaría, pero no ha sido así». En cuanto a cómo está en este momento, afirmó: «me siento muy bien, mucho mejor. Hubiese sido absurdo ese matrimonio, éramos personas distintas, no teníamos muchas cosas en común».

Sin embargo, más allá de lo sentimental, Esther Doña afirmó que el juez se aprovechó de su popularidad y posición social. «Lo siento así, además es bastante evidente. El juez es una persona que pinta, lleva pintando toda la vida, ¿quién lo conocía? nadie. El arte de Pedraz ha sido conocido por su relación con Esther Doña».

Por último, la marquesa viuda de Griñón aseguró que no estaba abierta al amor: «no tengo a nadie, ni ganas». Además, aseguró que con su nueva pareja no cometería los mismo errores que con Santiago Pedraz y que tras su ruptura habían vuelto a su vida amistades de su época con Carlos Griñón. «El día de mi boda, Alfonso Cortina me dijo que me llevaba al último caballero que quedaba y ahora me dicen que todavía hay caballeros»; remató.