¡No dejó títere con cabeza! Piqué volvió a dar la nota en el Twitch de Ibai Llanos

Gerard Piqué vuelve a ocupar portadas.

Después de anunciar su retirada el pasado jueves 3 de noviembre, se despidió del fútbol profesional el pasado martes 8 de noviembre al más estilo Piqué: expulsado en el túnel de vestuarios por, según el acta arbitral, cagarse en la puta madre de Gil Manzano, el colegiado del Osasuna-Barça en el túnel de vestuarios.

Después de poner fin a su etapa como futbolista profesional, el exjugador azulgrana se pasó por el canal de Twitch del streamer Ibai Llanos. Ambos, que mantienen una relación de amistad y también profesional -son socios y fundadores del equipo de EaSports KOI- tuvieron una charla en la que trataron todos los temas habidos y por haber:

El insulto a Gil Manzano: «Yo no fui. Fue…»

«Estoy libre. Ya no tendré que estar encasillado y responder lo que toca. No lo hice. Te explico cómo fue. Al descanso, después del arbitraje, que nos perjudicó y mucho, porque la jugada del primer gol no es córner, es falta. La primera amarilla de Lewandowski no es. Voy a hablar con él y le comenté varias jugadas. Entro al túnel y le digo que siempre nos perjudica. No lo insulto en ningún momento. Él me señala y le dice a Carles Naval que estoy insultado. No dije nada y me expulsó. El acta no miente porque me expulsa por eso. A la mínima te expulsan. No puedes decir nada. Entonces, ya expulsado, entro al vestuario y el vestuario está al lado. Entro con más compañeros que venía conmigo. Y hay uno que dice la frase en el vestuario. Y el árbitro pone las palabras en mi boca. No fui. Y me expulsan por decir: siempre eres el mismo. Fue una anécdota porque no tiene ningún impacto. Yo ya me he retirado, pero esto puede pasar en un túnel de vestuarios. La suerte es que las cámaras ven lo que le estoy diciendo. Y no digo nada para me expulsen. A los árbitros les falta empatía y poder hablar. En Inglaterra es así. Él pasó de mí. Indiferencia. Y cuando le digo siempre eres el mismo, me expulsa. Y, además, se ve. Me señala y me dice: expulsado. Se lo dice a Carles Naval«.

Su retirada: «Me jode que gane el Madrid, pero…»

«La mañana de Plzen le dije que me iba. Antes pensaba que cuando me retirase estaría triste, pero estoy feliz. Miro hacia atrás y veo que he sido feliz, me he sentido como un privilegiado. No podía pedir nada más. Era simplemente vivirlo. Hay gente que le da miedo a vivirlo. Yo me lo he pasado bomba y espero seguir viviendo de esta manera. Hay gente que cree, que no cree en el de arriba. Yo tengo la oportunidad de ser un privilegiado. Y todos, por alguna razón, somos privilegiados. Hay gente que mira al vecino y le jode que tenga más. Claro que me jode que gane el Madrid, pero he vivido feliz«.

El interés del Atlético de Madrid: «El que creó esa noticia es que no tiene ni puta idea»

«El que creó esa noticia es que no tiene ni puta idea. ¿Yo entrenando para Simeone? No sé si hubiera jugado pero es que es inviable porque ya dije que no vestiría la camiseta de otro equipo. Pero es que justamente el Atlético de Madrid, un equipo que pueda jugar el balón desde atrás como el Betis… es que me hizo gracia».

Por qué tomo la decisión de retirarse: «Tuve una reunión con Xavi en la que me transmitió que lo tendría difícil»

«Son muchas razones que uno va pensando a medida que pasa la temporada. Tuve una reunión con Xavi en la que me transmitió que lo tendría difícil. Yo quería intentarlo porque venía de una temporada buena. Las sensaciones desde el inicio de la temporada no fueron las mejores y vi que el parón era una buena oportunidad para tomar una decisión. El hecho de que hubiera lesiones en mi posición hizo que retrasase esto porque me hubiera ido antes. Ante el Elche y el Valladolid no jugué y me sentía desubicado. Las sensaciones no eran buenas. Estuve a punto de decir se acabó. No por dolores. Yo voy de sensaciones y no sentía que era mi sitio. Al final no lo hice. Empezaron a caer lesionados y pensé que no podía dejar al equipo en ese momento. Y me fijé el parón del Mundial como fecha límite. Tomé la decisión ahí de dejarlo».

Presidencia de Piqué en el Barça: «En algún momento me apetecerá»

«En algún momento seguro que me apetecerá. Ahora mismo no lo tengo en la cabeza. Tengo ganas de hacer otras cosas. Tener la libertad de no estar cada día entrenando ni los fines de semana jugando me permitirá centrarme. Veremos en un futuro, pero me gustaría explotar todo el potencial que tiene el club de mi vida».

‘Palito’ a los medios: «Es parte del show»

«Si el As o el Marca hacen una portada conmigo, me lo hacen pasar bien. Si me necesitan para vender periódicos, es divertido. Es parte del show. Todo esto es un show. Desde que entras por el parking del Camp Nou hasta que sales. Eres un actor del show. Pero parte de este show es que tienes que rendir en el campo. Pero fuera… A la gente, hoy en día, le gusta más lo que pasa fuera que dentro del campo».

Señala a Florentino: «No sé qué quería con la presentación de la Superliga en el Chiringuito»

«Puedo estar de acuerdo con Florentino en que ahora funciona distinto el fútbol. Pero la presentación de la Superliga fue una gran cagada. Es de elogio lo que ha hecho. Yo, a Florentino lo tengo arriba del todo. No sé qué quería con la presentación de la Superliga en el Chiringuito. A partir de eso, dicho esto, creo que la solución y lo que tendríamos que hacer es modificar normas establecidas. Y sé que es difícil porque las normas están puestas hacen mucho tiempo. Pero eso pasa en todas las deportes. Hay que intentar atraer la atención y ahora mismo hay mucho contenido en plataformas. Y tienes pocas horas, especialmente los jóvenes, en las que quieren obtener el máximo contenido. Tienes que crear contenidos cortos pero entretenidos. Entonces, 90 minutos son muchos. Si no quieres bajar el tiempo, busquemos normas más entretenidas. El producto en sí está anticuado».

Se mofa de Javier Tebas: «Quiero tener su rol, pero sin votar a VOX»