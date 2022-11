El mundo al revés: ¿Le puso Christofer los cuernos a Fani?

¿Será definitivo?

Tan solo cuatro meses después de darse el ‘sí, quiero’, Fani y Christofer han anunciado su separación. Lo han hecho a través de ‘MTMAD’ (Mediaset), plataforma donde la influencer acostumbra a ponernos al día de sus asuntos más personales.

Aunque el motivo que les ha llevado a tomar esta dolorosa decisión es todavía una incógnita, Fani ha dejado entrever que podría tratarse de una deslealtad que no llegó a consumarse por parte de su todavía marido.

«Yo no esperaba para nada que esto fuera a pasar. Nunca había pensado en tirar la toalla, y nunca lo he hecho. Hasta ahora, hemos navegado siempre juntos, pero hay cosas que no pueden seguir (…) Yo creo que tiene que encauzar su vida, independizarse e ir a psicólogo para abrir la mente».

Sin embargo, Fani nos confunde, porque, por un lado, dice poner la mano en el fuego porque Christofer no ha estado con otra chica, pero por otro habla de que «él también ha tenido lo suyo, no ha llegado a ser infiel, pero casi». Si bien ha señalado que eso pasó «hace mucho», ha dejado esa información que desconocíamos sobre la mesa. Sea como fuere, la televisiva se refiere a él con mucho cariño y espera que su vínculo como socios y padres del hijo que tienen en común no se rompa.