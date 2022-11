La guerra de Norma Duval con el hijo de Carmen Sevilla: «Quiero verla y abrazarla…»

Norma Duval, la vedette está exultante tras su boda con el empresario alemán Mathian Khun, pero, sin embargo, una polémica ha vuelto a surgir en su vida y no tiene nada que ver con su enlace vía exclusiva en ¡Hola!, revista con la que la artista tiene una excelente relación. Tiene que ver con Carmen Sevilla. La actriz andaluza vive desde hace siete años en una residencia a las afueras de Madrid aquejada de una enfermedad que afecta a su memoria. Norma ha reclamado públicamente al hijo de la arista, Augusto Algueró Jr, poder visitarla.

En una entrevista en La Razón ha sido contundente. “Quiero verla y abrazarla, no quiero despedirme delante de un ataúd”, ha solicitado Norma. En la misma charla aseguraba que el actor Moncho Ferrer, el único autorizado para visitar a la Sevilla junto a su hijo Augusto, le propuso acudir un día a verla pero que ella se negó mientras Algueró Jr. no le autorizara expresamente a hacerlo. Además, la vedette afirmó que el hijo de su gran amiga se había portado mal con ella: “Me duele que no me diera el pésame cuando falleció mi madre”. Purificación Aguilera, falleció el 25 de mayo de 2021, tras sufrir una enfermedad similar a la de Carmen Sevilla. Norma siempre estuvo al lado de su madre y su pérdida fue uno de los momentos más duros de su vida. Además, aseguró que Augusto no contestaba a sus llamadas de teléfono.

Respecto a la mítica intérprete de Violetas imperiales, Norma reiteró en La Razón que “Carmen para mí ha sido como una hermana y hemos tenido una relación familiar”. Lo cierto, es que la vedette catalana siempre tuvo una gran amistad con Carmen Sevilla y fue la andaluza la que posibilitó su debut en el teatro con el espectáculo Telemusical en directo y también sus primeros pasos en el cine.

La respuesta de Augusto

Augusto Algueró Jr., nació en 1964 fruto del matrimonio de la actriz Carmen Sevilla con el compositor Augusto Algueró. A pesar de la fama de sus padres, al llegar a la edad adulta decidió no tener relevancia en los medios de comunicación más allá de lo inevitable. Desde que en 2015 se produjo la retirada pública de Carmen Sevilla por sus problemas de salud ha vigilado mucho que no se filtre nada sobre la evolución de la entrañable artista más allá de la información que él, puntualmente, ha facilitado a los medios.

Precisamente por ese mutismo ha sorprendido tanto que en esta ocasión sí respondiera a Norma Duval. Fue en Sálvame en la tarde del 24 de noviembre a través de una llamada de una de las colaboradoras del programa, Lydia Lozano. «A mí no me ha pedido nada, si quiere algo que me llame”, afirmó. Norma, a su vez, mediante WhatsApp, se puso en contacto con Terelu Campos, también presenté en el plató del programa de Mediaset, para asegurar que el hijo de su amiga mentía. «Me da igual Norma, su vida y su historia», remató a su vez Augusto Algueró Jr. tras lo cual colgó el teléfono. Una batalla entre la vedette y el hijo de la recordada presentadora del Telecupón que ha sorprendido a propios y extraños.