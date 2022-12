Amaia Montero rompe su silencio con un dramático testimonio

Amaia Montero la que fuera vocalista de ‘La oreja de Van Gogh’ y una de las voces más importantes del pop español de finales de los noventa lleva varias semanas en el punto de mira tras la publicación de una imagen, el 14 de octubre de 2022, en sus redes sociales que desató todas entre sus fans y la prensa.

El mensaje que acompañaba a la imagen tampoco era precisamente tranquilizador. “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, escribía la artista.

La imagen fue previa al ingreso de la artista en la Clínica de Navarra. Varias revistas del corazón publicaron las imágenes de su salida de la clínica acompañada de su hermana Idoia. Desde entonces la cantante había mantenido un estricto silencio sobre su situación manteniéndose alejada tanto de los medios como de las redes sociales.

El 8 de diciembre de 2022 Amaia Montero rompió su silencio en el programa Socialité de Telecinco. «Sabéis cómo soy de reservada en mi ámbito personal, y mucho más en algo así”, aseguraba la intérprete de temas como Rosas o La reina del pop.

En su conversación telefónica con el magazine rosa de La Fábrica de la Tele la cantante asegura que «no está preparada» para contar con claridad “qué le ha ocurrido”.

Aunque agradeció el respeto con el que los medios han tratado su compleja situación también aprovechó su intervención para quejarse de algunos periodistas que no ha sido tan cuidadosos con el asunto y cuyo tratamiento de lo ocurrido «ha sido bastante heavy”. También aseguró que esta Navidad «no es un momento de celebración” debido a la situación por la que atraviesa la artista vasca.

El apoyo de su ex, Gonzalo Miró

Entre los muchos apoyos que ha recibido la cantante destaca el del que fuera su pareja durante años, el tertuliano Gonzalo Miró. El hijo de la cineasta Pilar Miró aseguró que«Amaia es una gran persona, con un corazón que no le cabe en el pecho. Y creo que todos tenemos malas épocas».

El tertuliano y la artista tuvieron una mediática relación entre finales de 2009 y principios de 2011 que les puso en la punto de mira del corazón, sobre todo porque el venía de protagonizar muchas portadas por sus anteriores relaciones, con la actriz Natalia Verbeke primero y con la aristócrata Eugenia Martínez de Irujo, después.

Amaia Montero nació nació en la localidad guipuzcoana de Irún en 1976. En 1998 con su grupo La oreja de Van Gogh se convirtió en todo un fenómeno de ventas, un años después de haber ganado el concurso de Pop-Rock del ayuntamiento de San Sebastián.

Con su segundo disco, El viaje de Copperpot se confirmaron como el grupo del momento con temas como Cuídate, París o Dicen que dicen. En 2007 se produjo la ruptura del grupo y la guipuzcoana decidió comenzar su carrera en solitario.

Sin embargo, desde 2012 su carrera musical ha estado marcada por varios parones que ya en su momento hizo que se hablaran de ciertas circunstancias en la vida de la cantante. Una vida que ahora parece retomar más esperanzada tras su ingreso en la Clínica de Navarra.