‘Lo último’ de Aitana y Miguel Bernadeau: han roto y él ha vuelto a casa de sus padres

Lo que una legislatura de las de antes ha venido a durar el amor de Aitana y Miguel Bernadeau. Así lo asegura al menos la revista Lecturas en su portad del 14 de diciembre de 2022. La cantante y el actor ya no viven juntos en el chalé de la artista al que se mudó el actor de Élite hace más de un año.

Aitana, de 23 años, y Miguel, de 26, habrían decidido poner fin a su historia de amor según el semanario del corazón que, además, aporta las imágenes que vendrían a demostrar que el actor ha vuelto a la casa de sus padres, el productor cinematográfico y televisivo Miguel Ángel Bernadeau y la actriz Ana Duato. La protagonista de Cuéntame cómo pasó está siendo, tal y como relata Lecturas, el gran apoyo de Miguel en estos momentos.

Aitana y Miguel comenzaron su historia de amor en 2018. Ella acababa de salir de Operación Triunfo 2017, una de las ediciones más exitosas del reality musical de Televisión Española. En un principio los jóvenes no querían confirmar su historia de amor pero no consiguieron evitar que se convirtieran en carne de paparazzi. Sus fotos eran de las más reclamadas por las revistas del corazón y cuando fueron captados en Ibiza disfrutando de una jornada en el mar ya no pudieron ocultar que estaban enamorados.

La última

Desde entonces intentaron mantener su carrera lejos de su historia de amor. Él cada vez iba sumando más trabajos en cine y televisión donde, por ahora, no ha conseguido quitarse la etiqueta de ‘guaperas’ oficial. Sin embargo, la pareja rompieron su máxima de no mezclar amor y trabajo cuando aceptaron la (tentadora) oferta de Disney + para rodar juntos una serie. La última ha llegado a la citada plataforma hace sólo unas semanas y supone el debut de la cantante en el mundo de la interpretación. Un trabajo que generó mucha expectación y, claro está, por tratarse de una pareja real que también lo eran en la ficción.

La última ha parecido ser un título premonitorio según la exclusiva de la revistas Lecturas. Por el momento, ni Miguel ni Aitana se han pronunciado sobre la exclusiva de su ruptura. Una historia de amor que parecía consolidarse tras trasladarse Miguel a la casa de Aitana. Un chalé que ésta adquirió a su anterior propietaria, la actriz Blanca Suárez. Una vivienda que la cantante reformó para tenerla a su gusto y en al que recibió a Miguel Bernadeau al principio del otoño de 2021, hasta ahora que se ha producido la ruptura según la revista Lecturas.