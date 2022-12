¡Vuelve Alexia Rivas!: pasó un fin de semana en la sierra con un político

Alexia Rivas vuelve a las portas del corazón. En esta ocasión ha sido en Diez Minutos que en su edición del 14 de diciembre de 2022 desvela en exclusiva el fin de semana que la colaboradora y reportera pasó en muy buena compañía, la de Mikel Lezama, un político del Partido Popular. Secretario General del partido en Guipúzcoa para más señas.

Según el semanario, la televisiva y el político pasaron el ‘puente de la Constitución’ en la localidad de la sierra madrileña de Navacerrada. Lo hicieron en el hotel Box Art Alpino cuyas habitaciones rondan los 175 euros la noche. Según la información que aporta la revista «los dos demostraron tener buena química» aunque citando fuentes del entorno de ambos aseguran que «son amigos», Diez Minutos apunta que «el tiempo dirá si lo suyo es algo más». Las mismas fuentes cercanas aseguran que su «amistad» se remonta al pasado mes de octubre.

En octubre a Alexia se la relacionó con el empresario Román Mosteiro, expareja de la presentadora Lara Álvarez. Sin embargo, unas semanas después la propia Rivas confirmaba en televisión que la cosas no había salido como ella esperaba. «Hemos estado quedando más o menos un mes pero había cosas que no me cuadraban. No debió gustarle la canción que le pusisteis en el vídeo porque después de eso, no volví a saber de él», aseguro en el programa de Telecinco Ya es mediodía. Esto habría coincidido en el tiempo con el inicio de su amistad con el político vasco.

Del ‘Merlosplace’ al estrellato

Alexia Rivas ejercía como reportera del programa rosa de Telecinco Socialité cuando el estrellato se cruzó en su vida de la forma más inesperada. El 24 de abril de 2020, en pleno confinamiento por la pandemia, Periodista Digital desvelaba que era ella la mujer en ropa interior que pasaba detrás de Alfonso Merlos en una conexión en directo de éste con Javier Negre. El mundo entero estaba encerrado en sus casas y el culebrón se convirtió en la gran fuente de entretenimiento. Merlos estaba en ese momento saliendo con Marta López, exconcursante de Gran Hermano 2 y la infidelidad pública llenó horas de televisión, redes sociales y prensa.

Alexia, tras un intervención en Socialité, dejó la televisión y poco después lo hizo también Merlos. Durante meses ambos estuvieron desaparecidos aunque acabaron siendo fotografiados en ¡Hola! juntos en uno de los scoops rosas que mejor se pagó en un momento en el que las exclusivas cotizaban a la baja. Merlos dejó su carrera de tertuliano y se centró en su puesto en el Colegio de Abogados de Madrid donde vivió también alguna guerra intestina ya que sus enemigos aprovecharon el escándalo contra él.

En septiembre de 2020 la historia de Merlos y Alexia llegó a su fin y él se mantuvo lejos de los medios de comunicación, mientras ella reaparecía como concursante de Supervivientes donde coincidió con Marta López. Desde entonces Alexia se ha reciclado en colaboradora televisiva.

En plano personal se la relacionó con Omar Sánchez, exmarido de Anabel Pantoja, aunque ella siempre aseguró que sólo eran amigos y después llegaría su relación con Román Mosteiro el pasado mes de octubre como ya se ha comentado en este artículo. Una relación que no llegó a cuajar y cuyo final coincidió con el inicio de su «amistad» con el político Mikel Lezama.

Un político deportista

Mikel Lezama tiene 29 años, la misma edad que Alexia, se graduó en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad Católica de San Antonio de Murcia y su carrera en el PP vasco ha contado con el padrinazgo de Carlos Iturgaiz y, sobre todo, de Borja Sémper que fue su gran valedor en las Nuevas Generaciones del PP. Sémper, que también sabe lo que es que su vida interesa a la prensa del corazón por historia de amor con la actriz Bárbara Goenaga, apostó por este joven que tenía experiencia como futbolista en el Antiguoko y el Murcia B y en el rugby en el Bera Bera.

Sin embargo, dejó el deporte por la política para ir en las listas de Sémper en su candidatura a la alcaldía de San Sebastián en 2019. Aunque el PP no obtuvo buenos resultados, pero Lezama consiguió acta de concejal. En septiembre de 2022 Iturgaiz apostó por él al anunciar que sería el candidato del partido a la Diputación de Guipúzcoa en las próximas elecciones locales y forales de mayo de 2023. Una carrera vertiginosa en la política que ahora anida también en las revistas del corazón.