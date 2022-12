Tamara Falcó, ‘pillada’ por un amigo de su exnovio Iñigo Onieva

Tamara Falcó ha sido uno de los personajes de este 2022, sin duda. En apenas un fin de semana anunció su compromiso matrimonial con Iñigo Onieva a conocerse que éste le había sido infiel en un festival de música en Estados Unidos. El asunto tomó visos casi de debate nacional y hasta la ruptura se trató en los programas de información política en las televisiones.

Sin embargo, el año podría haber dado nueva ilusión en el plano sentimental. Así lo ha afirmado El programa de Ana Rosa en su edición del 15 de diciembre de 2022. El hombre que habría devuelto la ilusión en el amor a la hija de Isabel Preysler se llama Hugo Arévalo y es, además, una persona cercana al círculo de confianza del propio Iñigo Onieva. Arévalo y Falcó se conocen desde hace tiempo y han tenido relación empresarial. Juntos participan desde el pasado verano en @miniplanta_ , una empresa para vender «plantas bebé».

Según la periodista del magazine de Telecinco Leticia Requejo, Onieva se ha sentido traicionado por Arévalo. «Tienen un chat de WhatsApp con varios amigos (en el que ya no está Tamara) e Íñigo le recrimina a Hugo que no haya ido de frente, que no le haya dicho nada y lo haya hecho a sus espaldas”, asegura la reportera.

Éxito en el trabajo

La marquesa de Griñón, sin embargo, ha vivido uno de los mejores años a nivel profesional. Es una de las celebrities más solicitadas por las marcas para ser su imagen y sigue siendo una de las colaboradoras más populares de El Hormiguero. Además, ha sido la persona famosa más buscada en Google en España en 2022.

En la cuenta del debe del año, además de su ruptura, hay que sumar una cierta lejanía con la revista ¡Hola!, tan ligada al clan Preysler. De hecho, Tamara ni siquiera participó en la última portada que su madre y su hermana Ana Boyer protagonizar en la revista del saludo. Sin embargo, algunas fuentes aseguran que la distancia se debe al trato informativo que dieron a Esther Doña, la viuda de su padre Carlos Falcó, convertida en personaje de portada gracias a su escándalo con el juez Santiago Pedraz. Doña, además, es ahora reclamo televisiva en la misma cadena que Tamara, gracias su participación en el programa vespertino de Sonsoles Ónega.

Pone humor a su desengaño amoroso

Sin embargo, Tamara acaba el año de la mejor manera posible. Participando en uno de los anuncios que desde hace varias navidades, el de Campofrío. Como todos los años el anuncio de la marca cárnica reúne a una serie de nombres populares bajo un leit motiv. Este año es de mantener el coraje frente a la incertidumbre de la actualidad. Así varios famosos quieren dejar en su testamento cosas como el mal rollo, o el miedo. Acompañan a Tamara personajes como el actor Antonio de la Torre, Maribel Verdú, Mónica Carrillo o Carlos Areces, entre otros.

Además de tus increíbles tweets… ¿Has pensado qué herencia dejarás a las generaciones futuras? 🤔 Tal vez se te ocurra algo con nuestro anuncio para esta Navidad #LaHerenciaCampofrío. Anuncio completo ➡️ https://t.co/Db14R0l9c1 pic.twitter.com/OdEK4fSyJV — Campofrío España (@Campofrio_es) December 14, 2022

Todos, además, utilizan elementos propios de su biografía para hacer humor. Así, por ejemplo, Iker Casillas decide que no va a dejar nada para que «no se lo gasten», en clara referencia a la fama de tacaño que acompaña al excapitán de la Selección Española. En el caso de Tamara, como no podía ser de otra manera, se hace referencia a su mediática ruptura con Iñigo Onieva que tanto ha marcado su año 2022. También hace un guiño a su tan publicitada fe católica. Tamara, en el spot, irrumpe en una sala de una notaría para dejar su legado. «¿Y los que queremos dejar en herencia la falta de fe… en la pareja?», pregunta la aristócrata.