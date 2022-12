La guerra en WhatsApp de los ‘amores’ de Tamara Falcó: «Eres una sucia rata»

El final del año 2022 está siendo de lo más agitado para Tamara Falcó. El jueves 15 de diciembre de 2022 El programa de Ana Rosa descubrió que el corazón de la marquesa de Griñón estaba de nuevo ilusionado. La ilusión responde al nombre de Hugo Arévalo, un empresario de 40 años, con el que la hija de Isabel Preysler estaría olvidando a Iñigo Onieva con el que en octubre se prometió en matrimonio para después descubrir que le había sido infiel durante un festival de música en Estados Unidos.

La historia es aún más complicada ya que en nuevo ‘Tammy boy’ es amigo de Onieva, forma parte de su mismo grupo de amigos. Ha tardado muy poco en filtrarse el mensaje que mandó Iñigo a un grupo de WhatsApp del que ambos forman parte. «No es solamente que no seas hombre, sino que eres una mierda de ser. Te has metido en nuestra relación, incluyéndote en todos nuestros viajes y planes», soltó el ex de Tamara en su grupo aunque con un claro destinatario: Hugo Arévalo.

Claro que el largo mensaje tenía puntos donde el cabreo de Onieva se recrudecía: «Hugo, eres una sucia rata. Declararse a la ex de un amigo es algo que de por sí está prohibido dentro del código de hombres. ero tú, encima, te has declarado y has besado a la ex prometidadel que se supone que era uno de tus íntimos amigos. Y para coronarte lo has hecho a tan solo un mes de dejarlo».

«Ahora es vox populi, pero tienes suerte de que me he enterado de la forma que me he enterado, si no habría ido a tu casa a machacarte la cabeza. Y te habría dado una tras otra sin parar. Una tras otra Das asco, pero sobre todo pena», añadió el exprometido de la marquesa de Griñón.

El segundo mensaje de Iñigo

Dos días después y, tras conocer la repercusión de su menajes en programas de televisión y medios escritos, de un mensaje que él envío pensando que no tendría repercusión en los medios, Onieva decidió mandar uno nuevo para explicarse, tal vez sbedero de que éste también acabaría en los medios como así ha sido.

“Hola a todos, este es un chat de amigos y como tal entendía que nuestras conversaciones eran privadas. Es obvio que me he equivocado en la forma. He utilizado expresiones que son más una forma de hablar y de desahogarme fruto del dolor. Y me retracto de este tono. Lo siento por ello y pido disculpas”, empezó su nuevo mensaje.

«No me retracto obviamente en lo referente a la traición ni nada al respecto con la clase de tipo que eres”, continuó antes de hacer una petición a Hugo con respecto a Tamara Falcó: “Solo espero que no le hagas daño, cuídala y no la falles. Espero que vayas más allá de tus propios intereses y tu ambicionada escalada social».