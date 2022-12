Tamara Falcó juega al despiste con su nuevo amor pero ‘¡Hola!’ rescata una imagen juntos en Lourdes

Tamara Falcó ni confirma ni desmiente. Desde que se conociera que tiene una nueva ilusión y que ésta, responde al nombre de Hugo Arévalo, la marquesa de Griñón se ha cuidado mucho de definir de forma clara la relación que tiene con el joven empresario. Sin embargo, estamos empezando a conocer imágenes de Hugo. El empresario parece el ‘hombre que siempre estuvo ahí’. Le hemos visto junto a Tamara y al que entonces era todavía su novio Iñigo Onieva compartir un barco y también a Hugo junto a Mario Vargas Llosa.

Hugo también estuvo junto a Tamara tras conocerse la infidelidad de Onieva durante un festival de música en Estados Unidos, dando apoyo a Tamara. En ese momento Arévalo ya estaba ‘opositando’ al corazón de la hija de Isabel Preysler. Todo este lo que habría provocado el enfado de Iñigo Onieva que lo ha considerado una traición a su amistad que quedó retratada en los mensajes de whatsApp que éste envió a un grupo de amigos que comparten los dos hombres de Tamara.

Volviendo a la aristócrata. En la edición de ¡Hola! del miércoles 21 de diciembre de 2022, Tamara habla para su revista de cabecera en lo que sí parece una reconciliación importante a nivel periodístico. Pero esa es otra historia. Tamara, como decimos, ni confirma ni desmiente, sino todo lo contrario. “Hugo y yo somos, ante todo, buenos amigos. Lo hemos sido desde durante mucho tiempo”, cuenta Falcó en conversación telefónica con la revista del saludo.

«Es una persona a la que admiro profundamente y que siempre ha estado apoyándome en los momentos difíciles”, continúa la noble y añade que “lo más importante es que compartimos muchos valores. Y ya, el resto, Dios dirá. Ahora es muy pronto. Hemos salido un par de veces”, aunque califica a Hugo de «chico diez».

Las fotos en Lourdes

La revista no sólo comparte estas declaraciones de la marquesa de Griñón sino que, además, aporta en exclusiva unas imágenes inéditas de la ¿pareja? en Lourdes, la ciudad francesa icono para muchos católicos y lugar de peregrinación y por los supuestos milagros. Tamara acudió allí tras romper con Iñigo Onieva y ya sorprendió en su momento por su atuendo dama hospitalaria.

Sin embargo, las imágenes que trascendieron eran sin Hugo. Imágenes que ahora sí hace públicas la revista ¡Hola! en una formad de confirmar que si, bien no se puede hablar de romance como tal, algo importante ahí como para que la revista de cabecera de las Preysler de relevancia al asunto. Dicho en palabras de Tamara queda así: “Siempre estoy abierta. He intentado portarme bien en todo momento y mi conciencia está supertranquila, así que no veo la razón por la que no pueda empezar una relación”.