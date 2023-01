Lo del Me Too es acojonante: ahora los protagonistas de Romeo y Julieta de 1968 demandan a Paramount por “acoso sexual”

Leonard Whiting y Olivia Hussey exigen una compensación de 500 millones de dólares por haber aparecido desnudos en la versión de ‘Romeo y Julieta’ dirigida por Franco Zefirelli. Los actores demandaron el pasado viernes a Paramount Pictures alegando «abuso sexual», «acoso sexual» y «fraude».

Sin embargo, en el 2018, Hussey defendió la escena y aseguró que la película fue filmada «con buen gusto».

Según la nueva versión de los actores, Zefirelli -fallecido en 2019-, les habría asegurado que no iban a tener que realizar escenas sin ropa. Pero los protagonistas, que en ese entonces tenían 16 (Whiting) y 15 (Hussey) años terminaron apareciendo desnudos en cámara. En el film se pueden ver brevemente el trasero de Whiting y los pechos de Hussey.

Ambos aseguran que el director les había prometido que aparecerían con ropa interior del color de su piel, pero que el día de la grabación les suplicó que actuaran sin ropa porque sino, la película no tendría éxito. Además, indican que les explicó que la cámara mostraría un plano en el que no dejaría ver sus partes íntimas. Aseguran que «creyeron que no tenían más remedio» que seguir las indicaciones del director.

Ahora Leonard Whiting y Olivia Hussey, de 71 y 70 años respectivamente, afirman que esta experiencia les causó «daños emocionales y angustia mental durante décadas», al tiempo que les afectó profesionalmente porque el film ocasionó que se viera limitada las ofertas laborales.

Todo, pese a que la película fue un éxito comercial y estuvo nominada a cuatro premios Oscar: mejor director, mejor película, mejor cinematografía y el mejor diseño de vestuario, aunque terminó ganando los últimos dos.

Los actores demandan a Paramount asegurando que la productora «sabía o debió haber sabido que las imágenes de los cuerpos desnudos de los demandantes fueron captadas en secreto y de forma ilegal durante el rodaje».

La demanda ha sido interpuesta en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles aprovechando una ley de California que ha suspendido temporalmente el estatuto de limitaciones por abuso sexual infantil, y asegura que con esta escena se violaron leyes tanto estatales como federales contra la indecencia y la explotación infantil

Esta modificación del estatuto ha traído como consecuencia, una avalancha de demandas y la reactivación de otros procesos desestimados previamente.

Hussey defendió la escena

Pese a que ahora demanda a Paramount, en una entrevista con la revista Variety en 2018, Hussey defendió la escena del desnudo y al director Franco Zefirelli, al asegurar que filmó el desnudo con buen gusto. «Era necesario para la película», afirmó.

Ese mismo año, en otra entrevista, esta vez con la cadena Fox News, señaló que el desnudo «no fue un gran problema» pese a ser un «tabú» en los EE.UU., pero que ese tipo de escenas era común en las películas europeas en esos años.

«¡Y Leonard no estuvo nada tímido! En medio de la filmación, olvidé por completo que no llevaba ropa», comentó en la entrevista.