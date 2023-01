Fallece a los 54 años Lisa Marie Presley: una vida marcada por la música y cuatro matrimonios

En la madrugada del 13 de enero de 2023 falleció a los 54 años por un paro cardiáco Lisa Marie Presley en Calfornia. La única hija de Elvis Presley asistió tres días antes de su fallecimiento a la entrega de los Globos de Oro donde entre las candidatas se econtraba nominada la película sobre la vida de su padre.

El fallecimiento de la hija del ‘rey del Rock’ fue confirmado por su padre, Priscila Presley mediante un comunicado: «Es con gran pesar que debo compartir la devastadora noticia de que mi hermosa hija Lisa Marie nos ha dejado. Era la mujer más apasionada, fuerte y amorosa que he conocido. Pedimos privacidad mientras tratamos de lidiar con esta profunda pérdida. Gracias por el amor y las oraciones. En este momento no habrá más comentarios».

‘La princesa del rock’

Cuando nació en frebrero de 1968, Lisa Marie se convirtió en el bebé más fotrafiado del mundo. La prensa estadounidense la bautizó como ‘la princesa del rock’. Sin embargo, la infancia de la única hija de Elvis estuvo marcada por el polémico divorcio de sus padres. Priscila no soportó su vida al lado del músico que en los setenta comenzó una etapa autodestrictiva que culminó con su fallecimiento en 1977 a los 42 años.

Creció Lisa Marie bajo el escrutinio público y como heredera universal de los derechos y la fortuna de su padres y siempre unida a Priscila. Con veinte años se casó por primera vez. Fue con el actor Danny Keough y la ceremonia tuvo lugar en Marruecos. Durante seis años estuvieron unidos y tuvieron dos hijos: la también actriz Riley Keough y Benjamin, que se quitó la vida de un disparo en 2020. En agosto de 2022 Lisa Marie confesó en la revista People que se sentía culpable del suicidio de su hijo.

Casada con ‘el rey del pop’

El primer matirmonio de Lisa Marie acabó a principios de 1994, alegando diferencias irreconciliables pero ya entonces había entrado en la vida de la hija del Elvis otro icono de la música, Michael Jackson. Sorteando a la prensa, se casaron en secreto en República Dominicana en mayo de 1994.

Llegó Lisa Marie a la vida de Jackson en su peor momento, cuando este fue acusado de abusos a un menor. Lisa Marie siempre mantuvo su apoyo a Jackson, y aunque se divorciaron en mayo de 1996 mantuvieron su relación hasta el año 2000. De hecho, Lisa Marie se lanzó al mundo de la música gracias al apoyo de Jackson.

En 1997 grabó un dueto con la voz de su padre, Don’t cry, daddy y acompañó a su segundo marido en su gira por Europa. Fue su primer contacto profesional con la música, aunque tardó más tiempo en lanzar su primer disco. Fue en 2003 con To Whom it May Concern que fue todo en éxito de crítica.

Dos matrimonios más

Un año ante se había casado por tercera vez. Fue con el actor Nicolas Cage en Hawai en agosto de 2002. Sin embargo, esta unión duró sólo tres meses. Fue el actor quien solició el divorico que no llegó hasta dos años después. Para entonces ya había aparecido en la vida de Lisa Marie, el que sería su úlitmo marido el guitarrista Michael Lockwood al que conoció en una gira por Japón, país en el que la música de la hija de Elvis tenía especial éxito.

Lockood y Presley se casaron en 2006 en Kioto y dos años después tuvieron dos mellizas. El padrino de boda fue el primer marido de Lisa Marie. Este úlitmo matrimonio fue el más duradero. Sin embargo, también acabó en divorcio diez años después.

En los últimos años hizo giras por Estados Unidos, Japón y Europa, aunque sólo grabó dos discos más después de su debut. En uno de ellos incluyó una colaboración con Los Ramones. También grabó un tema para la serie The walkind dead.