El entorno de Isabel Preysler saca a la luz la carta que le envió la exmujer de Vargas Llosa: «Lo ha hecho más veces»

La guerra entre Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa va camino de tener más capítulos que cualquiera de las mejores novelas del escritor peruano. La guerra de versiones sobre la ruptura de la mediática pareja va sumando datos contradictorios. Como en un partido de tenis, primero da raquetazo uno y luego responde otro. Repasemos: Isabel fue la primera en anunciar en ¡Hola! la ruptura asegurando que los celos del premio Nobel de literatura eran la causa, luego El País citando al entorno de Mario hablaba de que era la hartura del literato por la frivolidad del mundo Preysler lo que acabó con su amor, luego llegó el famoso cuento Los vientos en el que el autor de Lituma en los Andes metía un repaso a su ex y la hija de ésta Tamara Falcó y, por último, llegó un artículo en ABC donde se desvelaban las rutinas de belleza obsesivas de Mario Vargas Llosa. Un gran amigo del escritor salió en su defensa. Fue Federico Jiménez Losantos que calificó de «sandeces malignas» los datos aportados por el diario de Vocento.

Ahora le tocaba disparar a Isabel Preysler y lo ha hecho. Nuevamente a través de ABC se ha hecho público que la socialité recibió una carta de Patricia Llosa, esposa del Nobel, al poco tiempo de iniciar su relación con Mario Vargas Llosa, para advertirle sobre algunas de las peculiaridades del autor de La ciudad y los perros. Según lo relatado, Patricia llamó en varias ocasiones a Isabel que no se puso al teléfono. «Tú ex no para de llamar», comunicó Isabel a Mario. Patricia no se detuvo y al no poder comunicar vía telefónica con ella decidió escribir una carta a ‘la reina de corazones’.

En la misiva, Patricia Llosa pedía a Isabel que no hiciera pública su relación con el escritor. No supo que estaban juntos hasta que, cómo no, lo confirmó ¡Hola! seis meses después de que Preysler enviudara de Miguel Boyer. Lo curioso es lo que alegaba Llosa para disuadir a la filipina de comunicar su amor con su todavía marido: «Aunque el matrimonio pueda parecer roto, lleva muchos años, porque él tiene como costumbre desaparecer un mes con una mujer».

«Lo ha hecho más veces con otras mujeres», aseguraba Patricia en la carta enviada a la novia de su entonces esposo. Lo cierto es que esta comunicación vendría a a corroborar dos cosas: la fama de mujeriego que siempre ha rodeado al escritor y que la relación con la Preysler para él habría sido un «enamoramiento de la pichula» como aseguraba en su cuento Los vientos. En cuanto al éxito del Nobel con las féminas, éste no es ningún secreto. Su fama le precede y su literatura está llena de referencias al universo del erotismo. Antes de que Isabel apareciera (o reapareciera) en su vida, ya en Madrid se hablaba de que una actriz muy popular traía de cabeza al escritor, aunque, según los conocedores de esta historia, ésta nunca se rindió ante los encantos del literato y poco después de esto llegó Isabel y todo cambió para siempre.