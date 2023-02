Mario Vargas Llosa habla por fin sin tapujos de Isabel Preysler: «La experiencia se vivió y ya está»

Mario Vargas Llosa se convertirá el 9 de febrero de 2023 en el primer escritor latino en ingresar en la Academia Francesa de las Letras. Un hito personal y profesional en el que estará acompañado por su familia, incluida su exmujer Patricia Llosa. También estará Juan Carlos I, que se desplazará desde Abu Dabi para acompañar a su amigo al que convirtió en marqués pocos meses antes de abdicar la corona.

El premio Nobel ha concedido dos entrevistas a El Mundo y El País para hablar de su ingreso en la Academia pero también lo ha hecho de Isabel Preysler. ‘La reina de corazones’ y el autor de La fiesta del Chivo llevan desde los últimos días de diciembre de 2022 viviendo una guerra mediática que ha sorprendido a propios y extraños. La filipina, en la exclusiva con ¡Hola! para anunciar la ruptura, comentaba que los celos infundados del escritor eran el motivo del fin de su historia de amor. A partir de ahí comenzó una guerra de versiones en las que ambos utilizan a su periodistas y medios de cabecera.

Sin embargo, ahora el Nobel ha decidido ser él quien hable directamente sin utilizar subterfugios de la ficción o amigos periodistas. En El Mundo el escritor asegura que «estaba muy enamorado de Isabel. Pero digamos, ese mundo no es mi mundo». Sobre el famoso cuento Los vientos, en el que atacaba a Isabel y su hija Tamara Falcó, asegura que es algo mal interpretado:

«Nunca jamás en la vida se me hubiera ocurrido ridiculizar a Isabel. En esa época yo me llevaba muy bien con ella. Ni siquiera recuerdo cuándo escribí yo esos episodios que han sacado en los periódicos, ¡incluso en Francia, en un artículo de Le Monde!»

En su conversación con Manuel Jabois en El País asegura lo siguiente «yo no he hecho ninguna declaración sobre Isabel. Y he tenido durante un mes periodistas desde las siete de la mañana plantados en el portal. Salía a caminar y ya me los encontraba». En esta entrevista afirma que «la experiencia ha sido magnífica, pero no literaria». Por lo que no la utilizaría para su obra: «No se puede convertir en una novela. Absolutamente no».

«La experiencia se vivió y ya está. Vuelvo a estar en mi casa, rodeado de mis libros«, puntualiza el autor.

Mario Vargas Llosa ha roto la costumbre de los ex de Isabel de no hablar. Hasta ahora, cada vez que se ha separado o cambiado de pareja, ella ha controlado el relato y cómo contar las cosas. Empezó así una guerra de versiones en los que los medios han tomado partido: ABC y ¡Hola! por Isabel y El País y Federico Jiménez Losantos por Mario Vargas Llosa.