El soberano vapuleo de Bárbara Rey y Bibiana Fernández a la amiga íntima de Juan Carlos I

Bárbara Rey y Bibiana Fernández pertenecen prácticamente a la misma generación de trabajadoras del espectáculo (Bárbara acaba de cumplir 73 años y Bibi está a punto de cumplir 69).

Televisión Española decidió juntarlas para el estreno de su programa Vamos a llevarnos bien presentado por Ana Morgade el 7 de febrero de 2023. En el programa, las dos actrices de la Transición recrearon el viaje en cádillac de Thelma y Louise. Era una excusa como otra cualquiera para que ellas hablaran de sus cosas.

Bárbara Rey, de actualidad por la serie Cristo y Rey que recrea su matrimonio con el domador Ángel Cristo, desde hace varias semanas ha decidido confesar lo que ya todo el mundo sabía: su affaire con Juan Carlos I. Una historia sentimental que empezó en los años de la Transición y vivió una segunda etapa en los 90, cuando la vedette ya estaba separada del domador.

Un romance con un final abrupto que implicó presuntos chantajes, grabaciones de alto voltaje y la intervención de los servicios secretos. Bárbara está preparando una docuserie para Atresmedia donde, presumiblemente, contará toda la verdad. Su verdad, claro.

Bárbara Rey sobre Corinna Larsen: “Es una persona muy fría y distante, a mí no me gustan esas personas”. #VamosaLlevarnosBien ⭕ https://t.co/mzgfuI5oJN pic.twitter.com/HMymX7gqkJ — La 1 (@La1_tve) February 7, 2023

Por el momento se conforma con ir soltando perlas. Montada con Bibiana en el coche, la vedette aseguró que no le importaría viajar a Abu Dabi, donde reside el rey emérito: «Hombre, es un país maravilloso. Nunca he estado, pero por lo que se oye. A lo mejor me planteo ir, pero creo que sería muy escandaloso«.

Bibiana aprovechó el momento y le preguntó a Bárbara por otra de las mediáticas parejas del padre de Felipe VI, Corinna Larsen. La de Murcia fue contundente:

«No me interesa lo más mínimo. Creo que es una persona fría y distante. No me gustan ese tipo de personas».

«Es calculadora y con mal gusto, porque ha dicho cosas que no hacía falta», apuntaba Fernández.

Piropo para Alain Delon y recadito para María del Monte

En la charla entre ambas, Bibiana no dejó preguntar por uno de los grandes amores de Bárbara, el francés Alain Delon. «¿No te parece que es el Brad Pitt de tu momento?», le preguntó. «No. Es mucho más guapo», puntualizó la totanera.

Otro momento importante en la trayectoria de Bárbara que repasaron fue la polémica cinta Me siento extraña (1977) en la Bárbara protagonizaba la primera historia de amor lésbico del cine español, acompañada de Rocío Dúrcal. «Si no hubiese sido con Rocío no lo habría hecho. Hubo un pequeño sector de la prensa que no trató el tema como debiera», explico la vedette. Luego lanzó una crítica que podría tener como destinataria a María del Monte:

«Decir ahora que una es lesbiana no tiene ningún problema. Hay algunas abanderas que siendo lesbianas de toda la vida, lo han reconocido ahora y les ponen un monumento. Lo difícil era hacerlo entonces».

Recordemos que la folklórica decidió ‘salir del armario’ en el mes de junio de 2022 durante la celebración del Orgullo LGTBI en Sevilla.