El ‘pique’ continúa: ¡Clara Chía y Piqué expulsados de un restaurante porque el dueño es fan de Shakira!

La polémica mediática sigue en plano auge.

El futbolista catalán Gerard Piqué, y su nueva pareja, Clara Chía, se han visto envueltos de nuevo en otra controversia. Y esta vez de lo más bochornosa. Si Piqué ya tenía poco con las innumerables indirectas de la colombiana, no sabía lo que se le venía encima, que los ciudadanos hagan un ‘complot’ contra él.

Así lo ha publicado una cuenta en TikTok, donde se muestra que la pareja fue expulsada de un restaurante japonés en Barcelona porque el dueño es fan de Shakira. Intentaron acceder al local pero el dueño se negó a atenderlos.

El vídeo se viralizó en cuestión de minutos llegando a saltar las alarmas en las todas las redes. Ha generado un sinfín de reacciones donde se muestran de qué parte están los internautas:

«Le es más fiel el restaurante a Shakira que el mismo Piqué». «Yo en su lugar no los hubiera sacado les habría colocado todas las canciones de Shakira». «Pongan fotos del restaurante para los que vayan hagamos promoción del lugar 5 estrellas».

Infinitud de indirectas a Piqué

El lanzamiento de la canción de Shakira con Bizarrap fue un tremendo ‘zasca’ para Piqué, después de haber salido a luz su relación con Clara Chía, con indirectas muy directas como:

«Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques». «Yo solo hago música perdón que te sal – pique».

Pero, por si fuera poco, fue hace tan solo unos días, exactamente el 14 de febrero de 2023, el día de San Valentín, cuando la cantante colombiana publicó en sus redes sociales un vídeo cantando la canción «I might kill my ex» (Podría matar a mi ex) de SZA, mientras limpia el suelo de su cocina.