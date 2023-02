Más líos en la boda de Tamara: Amigos de Iñigo Onieva vetados por seguir siéndolo de Hugo Arévalo

Hugo Arévalo se hizo popular de la noche a la mañana como la nueva ilusión de Tamara Falcó. El programa de Ana Rosa hizo público que Tamara y él estarían empezando algo más que una amistad. La reacción de Iñigo Onieva no se hizo esperar y, como todo en el universo Falcó-Presyler, se hizo pública. En un chat de amigos, Iñigo ponía de vuelta y media a Hugo. Le decía cosas como esta:

«Hugo, eres una sucia rata. Declararse a la ex de un amigo es algo que de por sí está prohibido dentro del código de hombres. Pero tú, encima, te has declarado y has besado a la ex prometida del que se supone que era uno de tus íntimos amigos. Y para coronarte lo has hecho a tan solo un mes de dejarlo»

La revista ¡Hola! se pronunció sobre el presunto nuevo romance y desempolvó unas fotos de Tamara y Hugo juntos en Lourdes (Francia). A ambos les unía la fe católica. Sin embargo, el asunto no cuajó y Tamara, en la noche del 31 de diciembre de 2022 perdonó a Iñigo su infidelidad pública en un festival de música en Estados Unidos, en verano. Hugo desapareció del mundo mediático, sin ruido. Como entró en él, pero su entorno siempre ha comentado que él se sentía utilizado por Tamara para dar una llamaba de atención a Iñigo.

Amigos divididos

La boda de Hugo y Tamara se celebrará, si no pasa nada, el 8 de julio de 2023. Según ha comentado Antonio Rossi en El programa de AR el 23 de febrero de 2023. «Siguen siendo socios, acordaos que tenían una empresa junto a Tamara de florecitas. Me imagino que a pesar de todo, seguirán siendo socios», explicaba. Por su parte Leticia Requejo afirmó que «está claro que Hugo Arévalo no quiere saber nada de la pareja. En ningún momento se ha planteado que Hugo esté invitado».