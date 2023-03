Carla Vigo, la mediática sobrina de la Reina Letizia, habla sobre su problema de salud

Carla Vigo llevaba un tiempo desaparecida de los medios de comunicación. Lo último que supimos de ella fue su debut en el cine con un cortometraje junto a la gran Josele Román. Un proyecto fallido en cuya presentación por un problema técnico no hubo posibilidad de proyectar el filme. Además, el director Fran Antón les dio plantón por temor a que los medios allí congregados le preguntaran por su supuesta relación con Kiko Hernández.

Ahora, la hija de la malograda Érika Ortiz ha reaparecido en sus redes para hablar de sus problemas de salud. Ha afirmado que ha estado ingresada porque padece bulimia, un trastorno de la conducta alimentaria. «A los 14 años empecé a hacer cosas perjudiciales para mí, pero fue con ocho o nueve años que comencé a verme mal en el espejo», arrancó a contar a sus seguidores. Continuó de la siguiente manera:

«Era una niña y no sabía qué me estaba pasando. No lo supe identificar porque tampoco nadie me había hablado de ello. Es algo que te va a acompañar toda la vida, pero tienes épocas mejores»