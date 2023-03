¿Se encontrará ahora Courtois con el ‘fantasma’ de la casa de Miguel Bosé?

Miguel Bosé se ha quitado de encima su casa de Madrid. Así lo asegura la revista Semana. El cantante habría vendido su mansión de Somosaguas al portero del Real Madrid Courtois. Para el intérprete de Amante Bandido, librarse de la casa supone un respiro económico. Ya en julio de 2022 hipotecó la mansión para poder hacer frente a sus problemas con Hacienda. Puso la que fue su casa familiar como garantía con una hipoteca «unilateral a favor de la Agencia Tributaria».

La casa en cuestión tiene 1.000 metros cuadrados construidos y 10.000 exteriores, un gallinero y unos ventanales enormes. La casa se inauguró en 1966. Entonces Miguel tenía diez años y sus padres, el torero Luis Miguel Dominguín y la actriz italiana Lucía Bosé eran uno de los matrimonios más famosos de España. Él, un torero que presumía de hacer lo que quería incluso con Franco delante, ella una belleza distante que había ejercido de musas de intelectuales como Luchino Visconti o Pablo Picasso. Sin embargo, la pareja se trasladó allí en un momento en que la relación entre el matador y la artista estaba tocada de muerte.

La propia Lucía Bosé contó en su libro de memorias Diva, divina (2003) cómo la relación se fue deteriorando, especialmente, por las infidelidades del diestro. La gota que colmó el vaso fue cuando Lucía descubrió a su marido con la sobrina de éste Mariví Dominguín. Una affaire que escandalizó a la España de la época, igual que la decisión de la italiana de divorciarse en 1968. Una determinación increíble para la sociedad del momento. Dominguín amenazó con quitarle la custodia de sus tres hijos. La actriz le apuntó con una escopeta de caza: «No tienes cojones a quitarme a mis hijos». Años después la propia Bosé aseguró que habría disparado de no haber cejado en su empeño su todavía marido.

La casa de los Bosé

Tras la separación Lucía volvió al cine y Somosaguas siguió siendo la casa más fotografiada del país. Por allí lo mismo pasaba la Duquesa de Alba que Sara Montiel o el cantante punk Adam Ant. Incluso, cuando Miguel se lanzó a la música, en la casa se recibían a personajes relevantes de la música. El citado Adam Ant se quedó alucinado al ver que en la casa colgaba un Picasso en la pared del baño. Tanto le impresionó que le dedicó una canción (Picasso en el planeta de los simios).

El pintor malagueño adoraba a Lucía Bosé y la leyenda dice que siempre estuvo platónicamente enamorado de la italiana. El castillo en el que vivía el pintor español en Francia era casi como una extensión de la mansión de los Dominguín-Bosé. Fue Picasso quien regaló, para cabreo de Dominguín, las primeras mallas de ballet a Miguel Bosé, entonces Miguelito.

La compleja relación madre e hijo

Lucía y Miguel Bosé. Dos entes creativos con egos superlativos en permanente colisión. Así se podría definir la relación entre madre e hijo. Cuando Lucía tuvo problemas económicos tras dejar el cine e invertir todo en su polémico Museo de los Ángeles en Segovia, Miguel se encargó de mantener económicamente a la actriz. Sin embargo, también pasaron varios años sin hablarse. La propia actriz así lo confesó en sus últimas intervenciones en televisión. Al parecer su hijo no le perdonó que hablara de su vida en alguna intervención televisiva.

El exnovio del cantante, Nacho Palau habló de que en los años de distanciamiento entre madre e hijo, él era el punto de conexión entre ellos. Quien informaba a Lucía de cómo estaban sus nietos y se preocupaba de la salud de Lucía. Ya en los últimos años de su vida la intérprete se vio implicada en un caso judicial complicado vinculado con un nombre importante en su vida: Pablo Picasso. El motivo fue que los herederos de la tata Remedios, que siempre cuidó de la familia, acusaron a la actriz de haberse quedado con una lámina de Picasso (La chumbera) que, supuestamente, el pintor malagueño regaló a Remedios pero ésta entregó a la italiana. Finalmente, el asunto se resolvió a favor de la Bosé. Sorprendió a todo el mundo que Miguel no acudiera a Madrid a apoyar a su madre en un momento tan complicado. La actriz falleció a los 89 años en 2020.

¿Fantasmas en la casa?

Dicen los que creen en el más allá que en el más acá las personalidades con fuerza mantienen su energía en los lugares donde vivieron los momentos más importantes de su vida. Para personalidad marcada y única, la de Lucía Bosé. ¿No sería estupendo que la diva italiana se hiciera presente en un lugar como la mansión de Somosaguas? El sosazo de Courtois tendría un aliciente en su vida en la, más allá de parar goles, lo único divertido que le ha pasado es su breve flirt con Alba Carrillo.

No sería el primer futbolista merengue en enfrentarse con un ectoplasma famoso. Ya en los 90 Davor Sucker se compró la casa en La Moraleja que perteneció a Encarna Sánchez. El futbolista sentía cosas raras y fue su novia de entonces, Ana Obregón, por cierto primer amor conocido de Miguel Bosé (como dijo Jesús Mariñas llevamos cuarenta años siendo las mismas) quien le explicó la personalidad de la anterior inquilina. La Obregón, vecina de la célebre urbanización, conocía bien el paño y por eso encargó una ‘limpieza’ de malos rollos de la casa. Parece que el asunto funcionó, aunque el amor entre el jugador y la actriz se acabó cuando el se mudó a Inglaterra. Ella no quiso seguir sus pasos y la historia de amor acabó.

Teniendo en cuenta esto no sería nada raro que Courtois le pasara lo mismo con Lucía Bosé cambiando Somosaguas por La Moraleja. Why not? Otra cosa es cómo le afectaría eso al belga a nivel de rendimiento deportivo.