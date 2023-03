La bestial encrucijada de Tamara Falcó en pleno directo por la pregunta de Pablo Motos sobre Ana Obregón

Como era de esperar El Hormiguero del 30 de marzo de 2023 trató en su tertulia el controvertido asunto de la maternidad de Ana Obregón a los 68 años mediante un vientre de alquiler. Tamara Falcó se vio en la obligación de dar su opinión sobre el controvertido asunto cuando el asunto fue planteado por Pablo Matos. La Marquesa de Griñón, católica convencida, tampoco quería criticar directamente a la actriz, aunque la Iglesia Católica es contraria a la maternidad subrogada a la que han recurrido varios famosos.

«Hay un dilema moral para mí porque el alma está desde la concepción», empezó la aristócrata. «Lo que ha vivido Ana [en referencia a la muerte de su hijo Álex] es espantoso. No soy madre y no me puedo imaginar el dolor que ha sufrido y lo terriblemente sola que se ha tenido que sentir. La puedo llegar a entender y, como bien habéis dicho todos, no la juzgo», analizó.

Sin embargo, Tamara dejó clara su postura:

«Desde mi punto de vista moral, hay un dilema. Normalmente, para hacer este tipo de tratamientos, tienes que fecundar varios óvulos. La iglesia piensa que el alma, desde el momento de la concepción, está ahí. Muchas veces, lo que se hace con esos óvulos fecundados es descartarlos, congelarlos o darlos para experimentación. Y ahí sí que entra el dilema moral para mí»

Sin embargo, para la hija de Isabel Preysler «lo importante para una niña es que sea querida y ha demostrado ser una madraza y con ella también lo será». Por otro lado, Falcó fue crítica con la vertiente económica del asunto:

«Hasta qué punto, utilizar el cuerpo de alguien es correcto. La mayoría de las mujeres que hacen esto están en una situación muy precaria, ninguno de esta habitación lo haría. Entonces, pensado así, es distinto».

Los vínculos entre Tamara y Ana Obregón

La actriz madrileña y la marquesa de Griñón tienen varios puntos en común. Sus familias se conocen desde hace años y, además, comparten representante: Susana Uribarri. Es ésta quien se encargó de encauzar la carrera televisiva de la Falcó, que hasta entonces sólo era un personaje de papel couché pero con poco tirón en la pequeña pantalla.

Por otro lado, Ana Obregón siempre ha estado vinculada a la saga Iglesias-Preysler. En los años ochenta compartió casa en Los Ángeles con Julio Iglesias cuando intentaba abrirse camino en Hollywood. La amistad se extendió hasta los hijos del cantante, los hermanos de Tamara, Enrique y Julio José que siempre han hablado bien de ella. Enrique llegó a decir que en su adolescencia estaban enamorados de la actriz.