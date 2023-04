Javier Urra, sobre la maternidad de Ana Obregón: «Ha retorcido la ley para ser madre»

Ana Obregón se unió a otra famosas como Eugenia Martínez de Irujo o Isabel Gemio para conseguir que el rostro de los hijos de los famosos se pixelara en televisión y las revistas. Visitaron al entonces primer Defensor del Menor Javier Urra. Su esfuerzo dio frutos y consiguieron la Ley de Protección Jurídica del Menor. Una actitud que contrasta con la permanente exposición que hace ahora de su hija-nieta Ana Sandra. Sobre estas cuestiones charló Urra con Ari Prados en La sala VIP de PD.

Así se manifestaba Javier Urra sobre la controvertida maternidad de Ana Obregón:

«El tema se le llama Ana Obregón pero no es el tema, es la maternidad subrogada que también le podemos llamar útero de alquiler. Es una mujer muy simpática, con gran cantidad de fantasía y con un gran problema, que ha sufrido mucho con la pérdida de su hijo. Ella ha hablado mucho de que la niña la aporta felicidad. Esto no es correcto. Lo importante para una niña es el presente y el futuro no hacer feliz a una abuela».