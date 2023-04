Tita Cervera deja compuesta y sin libro a Nieves Herrero

El lunes 24 de abril de 2023 Carmen Thyssen entraba por teléfono en el programa Espejo Público con motivo de su 80 cumpleaños. Sin embargo, la coleccionista de arte soltó una noticia inesperada: que estaba escribiendo su autobiografía. La más sorprendida fue, sin duda, la escritora y periodista Nieves Herrero.

Nieves había entregado a su editorial, Penguin Random House, el bruto del libro que también entregaron a Carmen Cervera. Un texto de más de 600 páginas en el que la viuda de Heini Thyssen repasaba su vida, aportando, además, más de 150 fotografías de su archivo personal. Sin embargo, la exactriz del destape anunció que estaba manos a la obra con su autobiografía. Algo que ha sorprendido a la propia Nieves que ante los reporteros de Europa Press mostró su perplejidad por lo comunicado por Tita.

Nieves Herrero tiene mucha experiencia en este tipo de libros. Ha publicado varias novelas históricas sobre figuras como Ramón Serrano Súñer y su hija extramatrimonial Carmen Díez de Rivera, Luis Miguel Dominguín y su romance con Ava Gardner o los amores del poeta Antonio Machado. Además, en 2017 publicó un libro biográfico en La Esfera de los Libros sobre Carmen Franco, la única hija del dictador, donde recogía las vivencias de la aristócrata que se abrió ante la periodista cuando sabía que le quedaban unos meses de vida. Una fórmula, la de contar con la información de la protagonista, que pretendía repetir con la baronesa.

La duda ahora está en si el libro de Herrero podrá ver la luz o no, independientemente de la autobiografía que asegura estar escribiendo Carmen Thyssen.

Tita y los escritores

No es la primera vez que algo así ocurre en la vida de la Cervera. A principios de los noventa, cuando se anunció que la colección Thyssen se quedaba en España, Tita encargó a José Luis de Vilallonga un libro sobre el barón. Sin embargo, acabaron tarifando. El escritor catalán, autor de libros biográficos sobre Federico Fellini, el emperatriz Farah Diba o el Rey Juan Carlos I, aseguró que no le pagaron por sus servicios y que el Barón tenía problemas con el alcohol lo que impedía las jornadas de trabajo. Además, según el autor de La cruda y tierna verdad, Tita quería tener un protagonismo en el libro excesivo.

Años más tarde ocurrió algo similar con el historiador David Litchfiled que con la información que obtuvo y su trabajo de investigación por su cuenta publicó un libro que no gustó nada a la familia (La historia secreta de los Thyssen). La historiadora española Concha Calleja también se las vio con Tita Cervera. Finalmente, publicó el libro Una historia sin título (2004) que molestó sobremanera a la baronesa y que acabó con amenazas de demanda.

Ahora, Nieves Herrero tiene un libro de 600 páginas que no sabemos si verá la luz y que puede convertirse en el último intento de biografía autorizada de Carmen Cervera, una mujer que en ocasiones parece peleada con su pasado y que, como el coronel que inventó García Márquez, no encuentra quien le escriba. Siempre que no sea al dictado, claro.