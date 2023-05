Enrique Ponce y Ana Soria aparecen en televisión y el resultado catastrófico encumbra a Paloma Cuevas

Enrique Ponce y Ana Soria dejaron a la mayoría de los espectadores de El Hormiguero en su edición del 23 de mayo de 2023 con sensación de vergüenza ajena. Nadie tenía muy claro qué hacían allí, pero Pablo Motos estaba encantado de contar que un bombazo en el mundo del corazón: la primera visita de la pareja a un plató. Claro que el leit motiv de gran parte de la entrevista era, precisamente, criticar la supuesta persecución a la que la prensa rosa les sometía. «Nadie me conoce de verdad», alegaba Ana Soria. Un lamento que recordaba al de algunos profesionales del espectáculo cuando critican que su vida privada importa más a los medios que su carrera. Claro que la eterna estudiante de derecho (al final Chabelita se le va a adelantar) ni canta ni baila y su único interés radica en su historia de amor con el torero.

Además, al pareja se sentaba ante Trancas y Barrancas después de meses de invierno mediático. Fueron la noticia más impactante a orillas del lago rosa en 2020 y alargaron su interés exhibiéndose en redes sociales haciendo las chorradas de rigor para una celebritie. Eso sí, Ana Soria dejó claro que ella no quería ser influencer profesional. El abandono de las redes vino por petición de las hijas del diestro fruto de su matrimonio de más de veinte años con la socialité Paloma Cuevas, cuyo nombre no apareció ni una sola vez en toda la entrevista. Para la historia quedan imágenes del diestro montado junto a su joven novia en un cocodrilo hinchable en el verano de 2020. Casi tanto como aquella en la que el matador dibujó con su pie una ‘A’ en el albero.

Así se manifestó Ponce sobre la mujer con la que comparte su vida:

El diestro y la estudiante contaron ante la audiencia cómo se habían conocido. Eso sí, de la forma más edulcurada posible. Así empezaba el de Chivas a recordar:

Pone las banderillas Soria:

«Yo al principio estaba confundida, porque no me imaginaba que me estaba mirando a mí, pero yo iba con una amiga que me dijo: ‘Pues yo creo que sí te está mirando a ti’. Y hubo un momento que cruzamos ya miradas. Yo lo evitaba al principio, porque me daba como vergüenza y no me creía que me estaba mirando a mí, pero hubo un momento en el que ya cruzamos miradas y en ese momento sentí algo especial. Cuando me miró, el mundo se paró ahí. Tuve una sensación que nunca había tenido»