Carmen Lomana atiza a Ana Soria: «No hacía falta conocerte más ni nos interesaba un comino, sabíamos lo suficiente»

Carmen Lomana ha sido la última en posicionarse sobre la vuelta al ruedo mediático de la pareja Enrique Ponce y Ana Soria en El hormiguero. La socilité ha utilizado su tribuna en el diario La Razón el 26 de mayo para criticar una intervención que califica de «tremendamente cursi».

La empresaria leonesa es especialmente dura con la novia de Enrique Ponce:

«Nos contaron cómo se conocieron en plan flechazo cuando él, en la plaza de toros de Almería, miró al tendido y vio a un «pibón» de mujer, de 20 años. Flechazo que siguieron alimentando en Instagram hasta tener una primera cita. Todo esto obviando que él era un hombre casado, con lo cual ya resultaba bastante cínico. Ana Soria, por su parte, soltó una letanía de reproches al mundo, en general, y a la prensa, en particular, por hablar de ella y criticarla sin conocerla. Mira Ana, no hacía falta conocerte más ni nos interesaba un comino, sabíamos lo suficiente, que no teníais el más mínimo respeto hacia Paloma Cuevas y sus hijas, mostrando hasta el empalago vuestro amor, de una forma que daba vergüenza ajena en redes y revistas.