Isabel Preysler reincide en el terreno en el que siempre ha fracasado, la televisión

Disney + ha puesto pasta encima de la mesa para conseguir que Isabel Preysler rompa su (justificada) aversión a hacer televisión. ‘La reina de corazones’ protagonizará un programa para esta plataforma. Será un especial como prepara las Navidades en Villameona, su célebre mansión de Puerta de Hierro. Ha sido su representante, Susana Uribarri (quien también cuida los pasos televisivos de Tamara Falcó) quien ha convencido a la ex de Mario Vargas Llosa para volver a ponerse delante de las cámaras de televisión.

La pequeña pantalla no es lo suyo y por eso Isabel siempre ha intentado huir de ella. Y tal vez por eso mismo cada vez que ha reaparecido ha funcionado en audiencia. Así ocurrió cuando acudió a El hormiguero con Pablo Motos en 2015 para promocionar ‘My Cream’, la marca de cosméticos que lanzó con la ayuda de su hija pequeña Ana Boyer. Lo mismo puede decirse de intervención sorpresa en Mask Singer donde dejó a todo el mundo sorprendido al descubrir que ella estaba bajo la máscara de la gatita.

Sin embargo, Isabel nunca ha tenido una relación fácil con la pequeña pantalla. Ya en los años años 80 recibió ofertas de Jesús Hermida para hacer tele pero se negó, aunque sí le concedió una entrevista y también lo hizo con José María Iñigo. Después de años negándose a trabajar para la televisión, la Preysler sucumbió ante una oferta de Mediaset.

El 6 de mayo de 1998 Telecinco anunciaba el estreno de Hoy en Casa. Un espacio producido por Videomedia, de cuyos responsables era gran amiga Isabel. El programa se definía como un «espacio multiservicio dirigido a mejorar la calidad de vida y la imagen personal». Emitido los sábados por la tarde durante seis semanas, el magazine estaba presentado por Isabel Preysler, cuya naturalidad brillaba por su ausencia. A lo largo de los programas se hablaba de moda, lujo y de cómo mejorar la calidad de vida. Las grandes pasiones de la celebridad.

El programa fue un fracaso importante y comentado. «Fría» o «artificial», fueron algunos de los calificativos que la prensa le adjudicó.“Sé que no sirvo como presentadora. Algunos periodistas me han tachado de gélida y artificial. No tengo más remedio que darles la razón. No soy nada natural ante las cámaras, no lo puedo remediar”, señalaba a El País la propia Isabel.

También Chábeli, su hija mayor, fracasó en televisión tanto en España como en Estados Unidos en los 90 y Tamara en 2013 protagonizó un reality que no vio casi nadie. Fue su triunfo en MasterChef lo que cambió su suerte televisiva para siempre.