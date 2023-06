Mar Flores «destrozada» por la condena de 21 meses de prisión contra su hijo por «estafa agravada»

Mar Flores está «destroza» según publica la revista Semana en su edición del 28 de junio de 2023. El semanario publica que el hijo mayo de la socialité, el actor Carlo Costanzia, conocido por su papel de striper en la serie ‘Toy Boy’, ha sido condenado a 21 meses de prisión por el delito de «estafa continuada».

La revista ha tenido acceso a la sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga en la que se puede leer que:

“Condenamos a Carlo Costanzia Di Costigliole Flores y a R.B.M., como responsables criminales en concepto de autores de un delito continuado de estafa agravada, ya definido, con la concurrencia de la atenuante de reparación del daño muy cualificada, a la pena, a cada uno de ellos, de 21 meses de prisión, y multa de cinco meses con una cuota diaria de seis euros, con una responsabilidad personal subsidiaria en caso de imago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas”.

Aunque tradicionalmente con una condena de menos de dos años no se suele entrar en prisión el tribunal “el mismo que envió a prisión a Isabel Pantoja también con una condena inferior a dos años” ha decidido denegar a los condenados los beneficios de la ejecutoria de la pena privativa. “Los condenados no son merecedores del beneficio de la suspensión ejecutiva de la pena privativa de libertad impuesta, toda vez que no se trata de unos delincuentes primarios», argumenta la Audiencia.

«Estafa continuada»

Según la sentencia Carlo Costanzia “desde el año 2015 hasta el año 2021 ha sido condenado en varias ocasiones por delitos contra la seguridad vial (por conducir bajo los efectos del consumo de alcohol o drogas, por conducir sin permiso y por conducción temeraria) y por delito contra el orden público (atentado). Pero es más, ya ha gozado del beneficio de la suspensión y no ha hecho un buen uso del mismo”.

“En el año 2019, los acusados, de común acuerdo guiados por el ánimo de ilícito beneficio fingiendo solvencia, urdieron un plan consistente en capturar clientes para venderles vehículos de alta gama que en ningún caso se materializarían pues jamás llegaron adquirirlos”, asegura la sentencia.

“De esta forma, los acusados solicitaban dinero por adelantado a los perjudicados recibiendo parte del metálico R.B.M y Carlo por transferencia en la cuenta indicada, haciendo creer a los perjudicados que tales anticipos como parte del pago eran necesarios para la adquisición en el extranjero de los vehículos, sin embargo este dinero que recibieron los acusados lo invirtieron en una finalidad distinta a la pactada con los perjudicados con el perjuicio para estos e incremento patrimonial de los acusados”, añaden.