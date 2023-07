Carmen Martínez-Bordiú vuelve al ruedo rosa: imágenes con un nuevo hombre

Carmen Martínez-Bordiú ocupó en su día tantas portadas como su amiga Isabel Preysler o la propia Isabel Pantoja. Sin embargo, tras la muerte el 31 de diciembre de 2017 de su madre Carmen Franco, la situación económica de ‘la nietísima’ mejoró mucho y decidió instalarse con su nuevo amor, un joven coach australiano de 34 años llamado Timothy McKeague, en Portugal. En el país luso la ex Duquesa de Franco encontró una vida lejos de los focos y rara vez se deja ver en España. Una excepción fue la polémica exhumación de los restos de su abuelo del Valle de los Caídos en octubre de 2019. Un acto que consiguió lo que parecía imposible, que todos los nietos del dictador se reunieran de nuevo.

El pasado mes de mayo Carmen sorprendió dejándose ver en la Feria de San Isidro de Madrid. La nieta de Franco se presentó en el coso capitalino sin su pareja lo que desató los rumores de ruptura. No era la primera vez. Ya a finales de 2020 la periodista Paloma Barrientos lo anunció en Vanitatis pero la Bordiú se lo desmintió a quien esto escribe. En su citada visita a Madrid volvió a negar ruptura y sorprendió asegurando que no acudiría al boda de la hijísima de su amiga Isabel, Tamara Falcó.

Lejos queda la época en la que sus idas y venidas con Luis Miguel Rodríguez ‘el Chatarrero’ la convirtieron en la protagonista de la prensa del corazón. Sin embargo, sus posibles cambios sentimentales no han pasado desapercibidos para los medios de comunicación españoles. Así en Y ahora Sonsoles en su edición del 3 de julio de 2023 han desvelado algunas imágenes en exclusiva en la que la aristócrata aparece con otro hombre al que aún no se ha identificado. El material que aporta el programa de Sonsoles Ónega permitía ver que Carmen y su acompañante realizan actos cotidianos en Lisboa.

Isabel y Carmen, vida paralelas

La vida de la Bordiú parece muy alejada de la que mantuvo en Madrid y, como hemos dicho, ni siquiera acudirá a la boda de Tamara Falcó. La amistad entre Isabel y Carmen se remonta a los primeros años de la filipina en Madrid. Cuando la recién llegada quería descubrir la vida capitalina lo hizo de la mano de la nieta del dictador. Sus vidas fueron casi paralelas. Ambas se casaron muy jóvenes como Alfonso de Borbón-Dampierre y Julio Iglesias respectivamente y fueron vecinas en el mismo edificio. Juntas también tomaron la decisión de dejar atrás sus primeros matrimonios y rehacer su vida con nuevos hombres.

Una amistad de más de medido siglo que sólo tuvo un duro revés cuando, en 1997, Carmen asistió al primer programa de Tómbola donde la invitada estrella era la hija mayor de su amiga, Chábeli Iglesias. Para los anales de la histórica catódica queda la espantada de la hija de Julio Iglesias al grito de «¡esta gente son gentuza!». Carmen no movió un dedo para defender a la joven que, por otro lado, tuvo un discurso que no había manera de defender. Isabel no se lo perdonó y estuvieron años sin tratarse.

Las aguas volvieron a su cauce y por eso ha llamado tanto la atención que la Bordiú no acuda a la tan accidentada boda de la marquesa de Griñón.