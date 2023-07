Sigue el lío de la paternidad de Bertín Osborne y su ex reaparece: «Me convenció para abortar»

La noticia de que Bertín Osborne va a ser padre por séptima vez a los 69 años ha revolucionado el panorama de la prensa del corazón en España. Una de esas noticias de las que todo el mundo habla. Fue Lecturas quien confirmó que Gabriela Guillén, la joven con la que el cantante había tenido en breve romance, estaba esperando un hijo del artista. El jerezano declaró entonces a la periodista Beatriz Cortázar que se trataba de un embarazo «no deseado» y que le había dado la opción al joven de tener el niño o no y que «no le faltaría de nada».

El asunto se comentó en tema de comentario de todas la tertulias rosas de radio y televisión. El asunto generó incluso un enfrentamiento del jerezano contra presentadoras televisivas como Mercedes Milá, María Patiño o Sonsoles Ónega. En el programa de esta última llegó a entrar por teléfono para abroncar a su exmujer Fabiola Martínez que hablaba en Antena 3 sobre la noticia de la paternidad.

Ahora, una semana después Lecturas vuelve a sorprender con una exclusiva sobre el asunto. En este caso una entrevista con Chabeli Navarro, exconcursante de Mujeres y hombres y viceversa y Perdidos en la Tribu que tuvo una relación con Osborne justo después de la ruptura del matrimonio de este con Fabiola Martínez. Ahora la joven asegura que se quedó embarazada de Osborne pero que, por sus circunstancias, optó por la interrupción voluntaria del embarazado.

Según ella al conocer la información del embarazo de Gabriela “reviví lo que yo pasé hace dos años. La misma noticia se la di a Bertín hace dos años”. Sin embargo, asegura que no recibió el apoyo de Bertín. “Me sentía juzgada y tuve miedo”, explica y añade que en ese contexto él la «convenció para abortar».

“Gabriela ha sido muy valiente, yo no lo fui”, mantiene Navarro y hace la siguiente reflexión: «Estás en la cama conmigo, me quedo embarazada y luego me vas abandonando poco a poco. Eso es lo que pasó». Además, la sevillana adelanta cual, según su visión, puede ser el siguiente paso a dar por Bertín: «No me extrañaría que Bertín volviera con Gabriela, porque sería una manera de lavar su imagen»