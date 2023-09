Jorge Javier repesca a Bárbara Rey para que haga lo nunca visto en TV: rajar de la emérita Sofía

Cuentos chinos en su segunda emisión tiró de una veterana del show bussiness: Bárbara Rey. La vedette emérita visitó a Jorge Javier Vázquez y, aunque la audiencia no acompañó (consiguieron un 7 % de share), la murciana no decepcionó. Tras su paso por Atresmedia en los últimos meses con serie, documental y varias entrevistas, la actriz se ha debajo de ambigüedades y raja de su relación con Juan Carlos I sin ningún problema.

A parte de anunciar su fichaje como nueva colaboradora del espacio, Bárbara respondió a la pregunta de si había hablado alguna vez con la Reina Sofía. “Si le podemos llamar conversación a estar en un cumpleaños del Rey y que ella me pregunte…”, respondió con tono irónico. Inmediatamente después no se cortó a la hora de valorar el papel de la que fue consorte de su amante:

«La reina Sofía ha sido muy buena reina, que quizá ha aguantado mucho por el futuro de su hijo, es mi opinión. De todas maneras creo que es una mujer muy inteligente, preparada para ello y ha sabido salir de las andanzas del emérito siempre, debido a su preparación para reinar»

Claro que, a pesar de todos los pesares, a quien sí ha querido poner en valor es al propio Juan Carlos I.

“El Rey Emérito quiere a su país, es un hombre que yo creo que habría estado muy bien que él estuviera en esta época, en estos momentos que estamos viviendo. Creo que tenía una valentía que pocas personas tienen. En este momento y tal y como están las cosas, pienso que debiera estar viviendo en España»

Su opinión sobre Felipe VI

Esto último podría entenderse como un titirito a Felipe VI. Algo que parece todavía más claro cuando Jorge Javier le preguntó por su opinión sobre la forma de Estado. «No, no soy republicana, pero lo voy siendo. Últimamente no me gustan algunas actitudes y comportamientos», aseguró en clara alusión al actual monarca ya que «el padre no está haciendo nada e hizo muchas cosas buenas».

Aunque no entraron en los aspectos más oscuros de la relación entre el soberano y la vedette, que repasamos en Periodista Digital, la de Totana quiso dejar claro que «esa relación me ha costado dinero». “Yo he estado mucho tiempo sin trabajar, muchísimos años. Yo era una persona que trabaja muchísimo”, añadió. Sin embargo, según relato muchos contratos cayeron. «No por él [Juan Carlos I], pero si por personas de su entorno», explicó. «Estas personas tienen mucha gente cerca que también decide», remató.