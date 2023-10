La confesión más dura de la suegra de Tamara Falcó: «Somos exiliados de ETA»

Carolina Molas, la madre de Iñigo Onieva, siempre ha llevado muy mal el hecho de convertirse en personaje rosa por emparentar con el clan Preysler. Desde que se supo del compromiso entre Onieva y la Marquesa de Griñón, sumado a su posterior infidelidad pública y su postrera reconciliación, Molas pasó a ser un objetivo de la prensa del corazón. Además, en los medios se comentó mucho su presunta rivalidad con su consuegra. El atractivo de Carolina y su estilo al vestir fue usado inmediatamente para hacer de ella una rival de la eterna ‘reina de corazones‘. Máxime cuando se convirtió en la madrina del enlace entre su hijo y Tamara Falcó, lo que centró en ella todas las miradas.

Precisamente por su discreción ha llamado la atención que conceda una entrevista a la revista Forbes. Se ha animado a conceder declaraciones personales después de que haya sido reconocida con el premio CEO del año en distribución de electrodomésticos de consumo en el 2022 por su labor al frente de la empresa familiar Cemevisa.

En la entrevista Molas habla por primera de los motivos por los que su familia tuvo que emigrar del País Vasco en los peores años del conflicto vasco:

«Somos exiliados de ETA. En el 83 tuvimos que venir a Madrid. Salimos huyendo una madrugada sin coger nuestras cosas y nunca más pudimos volver a casa. Fue muy traumático. Yo tenía 15 años, muy mala edad. Mi padre llevaba muchísimos años amenazado y estuvieron a punto de atentar contra él muchas veces. Vivíamos en Neguri [Getxo, Vizcaya] y a nuestro alrededor había secuestros sin parar. Amenazaron a los primogénitos de las familias, como es mi caso, y eso empeoró mucho las cosas»

Sin embargo, el tiempo ha conseguido hacer difusos los recuerdos de sus años Vizcaya:

«¿Te puedes creer que no me acuerdo mucho de aquella época? Creo que mi mente lo ha borrado. Me falta información porque mi padre era muy vasco y no daba explicaciones. Nos fuimos un día a las cinco de la mañana, cada uno en un coche, con el perro, las tortugas, nevando… Ya en Madrid estuvimos viviendo en hoteles. Cuando por fin nos instalamos en una casa nos íbamos mudando porque nos iban descubriendo… Fue horrible. Tardamos años en vivir tranquilos. Cuando nos instalamos aquí, mi padre montó Cemevisa Madrid»

«Estudié diseño de moda e industrial. Soy creativa y el trabajo de mi padre no me llamaba mucho la atención. Pero fui madre muy joven y me puse a trabajar con él», asegura la empresaria sobre su inicio en el mundo laboral.

Además, la suegra de Tamara Falcó confiesa en su entrevista la muerte de uno de sus hijos. Algo que el público desconocía. Hasta ahora, se sabía de la existencia de dos hermanos de Iñigo: Jaime y la actriz Alejandra. Sin embargo, fueron cuatro hermanos en total, pero una tragedia se cruzó en su vida. «Empecé a generar familia con 20 años y a los 25 tenía cuatro hijos. Uno de ellos falleció de meningitis a los 7 años. Lo tenemos aceptado, aunque costó», explica Molas en una entrevista donde se ha abierto como nunca hasta ahora lo había hecho.