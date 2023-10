Ana Obregón no deja indiferente a nadie con Ana Rosa, y menos, a Lecquio: «La niña tiene muchas ganas de verte»

Ana Obregón fue la invitada estrella de Ana Rosa Quintana en la edición de TardeAR del 24 de octubre de 2023. La actriz volvió a hablar del tema que la ha convertido en uno de los personajes del año: toda la polémica que envuelve a la forma en la que se ha convertido en madre a los 68 años.

Así le explicó a Ana Rosa sus sensaciones ante la nueva maternidad, aunque biológicamente sea su abuela:

Inevitablemente volvió a ponerse en la mesa su relación con Alessandro Lequio y la actitud de éste ante la decisión que Ana tomó:

«La casa está abierta, la puerta está abierta. La niña tiene muchas ganas de verte, le he enseñado fotos tuyas y sonríe. Es la hija de tu hijo y creo que Aless sería muy feliz si pudieras abrazarla. Estoy deseando que conozca a tu hija y a María, me encantaría que vinierais a casa porque Aless se lo merece», ha asegurado. Además, ha explicado que no entiende por qué ese encuentro aún no se ha producido y cree que se debe al revuelo mediático: «Él no solo me ayudó, me acompañó a todo, hicimos el testamento que lo había escrito Aless, lo llevamos al notario juntos, está firmado por él… «.