El escándalo rosa del momento: ¿Qué hay de verdad entre Genoveva Casanova y el heredero al trono de Dinamarca?

La revista Lecturas ha publicado una de esas portadas del corazón que ponen patas arriba al mundo del corazón: las instantáneas del príncipe heredero de Dinamarca Joaquín con Genoveva Casanova. Las fotos se han publicado coincidiendo con la visita de Estado de los Reyes Felipe y Letizia que han sido recibidos por el propio Joaquín y su esposa la Princesa Mary Donaldson.

Así explican en la revista el encuentro entre el heredero danés y la exmujer de Cayetano de Alba:

“Son casi las siete de la tarde. Un hombre y una mujer, él con barba, ella con porte elegante y el abrigo sobre los hombros, abandonan el parque del Retiro. Caminan y conversan relajados. Nadie repara ni en ellos ni en los dos escoltas que les siguen a una distancia prudencial. Son el príncipe Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova, que pasan completamente desapercibidos”

Genoveva y el príncipe acudieron a ver la exposición Picasso, lo sagrado y lo profano en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, dieron un paseo por El Retiro y fueron a cenar al tablao El Corral de la Morería. “Una vez en el interior, les acomodan en un reservado oculto tras una discreta cortina que estuvo custodiada todo el tiempo por un camarero”, explica Lecturas.

Luis Pliego, director de la publicación daba más detalles en TardeAR en Telecinco: «Salen a eso de la una de la madrugada del Corral de la Morería, se meten ambos en un coche y se dirigen a casa de Genoveva después de cenar». «Viene lo importante: entran en casa de Genoveva, es ella la que abre, él va detrás, los fotógrafos duermen a la puerta de la casa y a las 8:30 de la mañana, Federico de Dinamarca sale de esa casa con una maleta de viaje para volar a Copenhague», añadía.

El enfado de Genoveva

La socialité mexicana no ha tardado en reaccionar y ha emitido un comunicado a través del despacho de abogados de Emilio Ramírez Matos. El comunicado reza así:

“En relación con las informaciones e insinuaciones difundidas por la revista Lecturas el 8 de noviembre sobre una supuesta relación entre Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova, debemos rectificar la citada información por ser falsa y faltar absolutamente a la verdad, queriendo dejar claro que nunca ha existido relación sentimental entre la señora Genoveva y el Príncipe y lamentamos los daños y prejuicios causados por su publicación”.

La exmujer de Cayetano Martínez de Irujo es tajante:

“Niego rotundamente las afirmaciones que sugieren una relación de tipo romántica entre el príncipe Federico y yo. Cualquier afirmación de este tipo no solo falta completamente a la verdad, sino que tergiversa los hechos de manera mal intencionada. Esto ya está en manos de mis abogados, quienes se ocuparán de las gestiones pertinentes para proteger mi derecho al honor, la verdad y la intimidad”.

Reacción Casa Real danesa

Al tratarse del heredero de una las diez coronas europeas, casado con Mary Donaldson, que casi siempre aparece en los rankings de las royals más elegantes junto a Letizia y a Kate Midleton, la exclusiva de Lecturas ha tenido gran repercusión en toda la prensa europea y, finalmente, la Casa Real danesa se ha pronunciado mediante un comunicado oficial:

«Mantenemos una política desde hace años de no comentar ni confirmar cualquier detalle relacionado con asuntos privados. Además, nos gustaría enfatizar nuestro compromiso de respetar la privacidad de los miembros de la Familia Real, incluido el Príncipe Heredero»

Desde la revista rosa no se han pronunciado hasta el momento sobre estos desmentidos y no han dicho que si el próximo miércoles habrá o no rectificación o, por el contrario, aportarán más pruebas.