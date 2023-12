Inauguran una estatua de Shakira en Barranquilla y arden las redes

Sin lugar a dudas, Shakira es una de las figuras destacadas del año 2023. Durante este tiempo, la colombiana ha experimentado numerosos logros y polémicas, desde sus éxitos musicales y récords hasta controversias relacionadas con su esposo, Gerard Piqué, e incluso problemas con la Agencia Tributaria.

A pesar de las controversias, Shakira ha cosechado tres premios Grammy este año y su éxito ha sido reconocido y celebrado a nivel global. En honor a esto, su país natal, Colombia, ha erigido una estatua en el Malecón del Río. Aunque la escultura, obra del artista plástico Yino Márquez, captura la esencia de Shakira desde su apasionado corazón hasta sus famosas caderas, un pequeño error ortográfico en la placa ha generado críticas en las redes sociales.

La placa contiene una frase que reconoce la labor del artista Yino Márquez: «Elaborada por el artista Yino Márques en el barrio La Paz con el apoyo de estudiantes y egresados de la Escuela Distrital de Artes». Sin embargo, se aprecia que existe un error en el apellido del artista, siendo Márquez en la parte posterior de la placa y Márques en la parte superior.

El propio artista ha notado este error y ha asegurado que se corregirá. Según sus declaraciones, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pulmarejo Heins, también ha confirmado la corrección del error ortográfico: «Yo lo vi un día antes y el mismo alcalde me dijo que tranquilo, que eso se iba a corregir sin problema, y si yo veo que no hay ningún problema en eso, será corregido y ya. No pasa nada».