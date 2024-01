Ana Obregón en el punto de mira: demuestran que no ha donado ningún dinero de las exclusivas a la Fundación Aless Lequio

Ana Obregón no ha empezado de la mejor forma el año 2024.

El periódico Informalia ha destacado que las múltiples exclusivas que ha vendido la actriz no han ido a parar a la Fundación Aless Lequio, ni tampoco los de las ventas de su libro ‘El chico de las musarañas’. La madrileña hizo la promoción de este libro precisamente asegurando que los beneficios irían para dicha fundación centrada en la investigación en la lucha contra el cáncer.

El periodista de Telecinco Pepe del Real se puso en contacto con ella para saber su versión y la actriz, que en un principio lo negó todo, admite que la situación es temporal:

En cuanto al dinero de las exclusivas me dice que ese dinero todavía no lo ha aportado porque ella había hecho un adelanto de 30.000 euros para crear la fundación y, aparte, había sorteado un bolso de su madre y una serie de donaciones que había hecho. De momento, dice que ese dinero que ella había adelantado se lo ha quedado y por eso no ha depositado el dinero que restaba de las exclusivas.