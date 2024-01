Alessandro Lequio estalla contra Ana Obregón: «Se está ensuciando el legado de mi hijo»

La paciencia de Alessandro Lequio se va quebrando como una gota malaya. Tras todo el ruido generado por las acusaciones a Ana Obregón por, supuestamente, no haber utilizado todo lo ganado por sus diferentes exclusivas para la Fundación Aless Lequio de lucha contra el cáncer. Lo cierto es que la actriz y la propia Fundación emitieron sendos comunicados para intentar explicar la situación.

El miércoles 11 de enero Lequio decidió romper una lanza a favor de la madre su hijo fallecido en el programa Vamos a ver de Telecinco. El italiano ha asegurado estar «agotado» de este asunto y ha defendido a la Fundación asegurando las cuentas de la misma no tienen nada que ver con las de la actriz.

A renglón seguido ha estallado contra la que fuera su pareja en los años noventa:

«Esta no es una historia de la Fundación Aless Lequio. Es una historia de Ana Obregón, que adquirió el compromiso, que no obligación, público de donar sus exclusivas a la fundación. Y esto no tiene nada que ver con la fundación»

El colaborado se abrió en canal y añadió:

Después de muchos meses en lo que se ha especulado con la relación entre Ana y Alessandro, éste ha sido claro con lo que piensa:

Inmediatamente después añadió:

«Ella tiene sus tiempos y sus cosas y ella sabrá lo que tiene que hacer, pero tendrá que explicar el motivo por el que esas donaciones no se han efectuado. Ella tampoco tiene ninguna obligación pero la única que tiene que responder aquí es Ana Obregón, no la fundación, pero ella sola se lía con sus explicaciones y creo que lo mejor que puede hacer es dejar de hablar»

Por último, acabó con una petición a la madre de su hijo:

«Ana no puede arrastrar a la fundación a esta historia que no tiene nada que ver. Se contradice, porque no puedes decir »voy a donarlo» cuando nadie te obliga, y luego no hacerlo. Explícalo, pero de una manera clara, hazlo. No arrastres a la fundación que es absolutamente ajena a todo esto»