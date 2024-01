El youtuber TheGrefg, acusado por la prensa andorrana de hacer la vida imposible a una anciana

El periódico andorrano Altaveu pone en aprietos a uno de los residentes más famosos en el principado: el streamer TheGrefg, cuyo nombre real es David Cánovas.

El citado diario ha narrado la historia de una anciana de más de 80 años que por cuarto invierno consecutivo tiene que vivir en una casa que «se ha convertido en una nevera por las condiciones que presenta el inmueble, medio desguazado porque su titular querría reformarlo pero antes querría que el única ocupante que queda se vaya». El propietario es, obviamente, TheGrefg.

El relato que se puede leer en el citado medio es, cuanto menos, trágico:

Cuando la empresa de TheGrefg se hace con el edificio los problemas para la mujer se convirtieron en una pesadilla:

La situación del inmueble han hecho que las circunstancias de la anciana:

La abuela exigió que se tomaran medidas para paliar los efectos del desmontaje de los ventanales, alegando que no se la puede echar porque tiene, de palabra, verbal, un contrato de arrendamiento vitalicio, porque así estaban en el época. Que éste es uno de los debates. Grefito SL no niega que la mujer es la poseedora de dos pisos y dos plazas de aparcamiento. Y la arrendataria de un trastero. Pero ha exigido pruebas documentales de tal alquiler. Y la mujer expone que no puede llevar pruebas documentales de algo que nunca ha existido porque en la época no había contratos de papel. Sino de palabra. Y que no cabe duda de que ella es la sucesora de su marido, con quien hizo los tratos la anterior propiedad.