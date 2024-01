Perfil de Genoveva Casanova, la mujer que ha revolucionado la corona danesa: todos los hombres de su vida

La abdicación el 14 de enero de Margarita II en su hijo Federico X para muchos tenía una protagonista a miles de kilómetros de Dinamarca. La socialité Genoveva Casanova. La portada el 8 de noviembre de 2023 de la revista Lecturas en la que se veía el Príncipe Federico visitando en Madrid a la socialité hispano-mexicana Genoveva Casanova revolucionó la corte danesa y puso la excondesa de Salvatierra se convirtió en el objetivo principal de la prensa del corazón tanto en toda Europa. Genoveva lleva casi tres meses desaparecida de la circulación y el interés por ella no ha hecho más que crecer.

Pero, ¿quién es realmente Genoveva Casanova?. Nació hace 47 años en México D.F. y cuando vino a estudiar a Sevilla su vida dio un vuelco total. Conoció a uno de los hombres más perseguidos por la prensa rosa del momento: el hijo menor de la Duques de Alba, Cayetano Martínez de Irujo.

La mexicana se hizo popular a principios de 2001 cuando Cayetano Martínez de Irujo, Conde de Salvatierra, anunció que junto a ella estaban esperando gemelos. Luis y Amina nacieron el 25 de julio de 2001 en México DF y fueron bautizados el 21 de octubre de ese mismo año en la iglesia de Santa María de Carmona, de Sevilla. Esta ceremonia fue el verdadero debut ante los medios de comunicación. La joven mexicana se instaló a partir de entonces en la finca sevillana de Las Arroyuelas, regalo de bodas de la Duquesa de Alba a su hijo menor. Tras cuatro años de convivencia se casaron en la capilla del palacio sevillano de Las Dueñas el 15 de octubre de 2005 en una ceremonia recogida por todas las revistas del corazón, aunque hubo una exclusiva para ¡Hola!.

Una ceremonia donde la casa de Alba se lució. Genoveva llevaba un traje de Manuel Mota para Pronovias valorado en 60.000 euros. Lució joyas tradiciones de los Alba. Cayetano optó por el uniforme de maestrante de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Entre los invitados, Enrique Ponce y su entonces esposa Paloma Cuevas, el torero Francisco Rivera Ordóñez a pesar de estar ya separado de Eugenia Martínez de Irujo, el periodista Luis María Ansón, Curro Romero con Carmen Tello o Carolina Adriana Herrera con su entonces marido Miguel Báez ‘El Litri’.

A finales de 2008, después de muchos rumores, pusieron fin a su matrimonio, aunque no a su amistad. Además, Genoveva siempre gozó del aprecio de la Duquesa de Alba que nunca perdió la esperanza de que se reconciliaran. Seis meses después de la ruptura llegaron a un acuerdo por el que se indicaba que la custodia de los mellizos era para Genoveva que seguiría viviendo en el domicilio conyugal (una finca en Sevilla) y que además recibiría una pensión compensatoria de 2.000 euros al mes, siempre y cuando no ganase más de 4.000 euros por sus actividades laborales.

En la primavera de 2009 se relacionaba por primera vez a la mexicana con Gonzalo Vargas Llosa, hijo del premio Nobel peruano. La pareja mantenía una buena amistad desde que se conocieron en sus respectivos trabajos para Naciones Unidas y en favor de los refugiados. Genoveva llegaría a acompañar a la familia Vargas Llosa a la entrega del Premio Nobel a este en 2010. La presencia de Genoveva no agradó a parte de la familia por lo que consideraron un “protagonismo frívolo” por parte de la mexicana.

Esta relación tampoco prosperó. Y no era su primer fracaso después de Cayetano. Antes de con el hijo del Nobel, vivió un romance con Luis Miguel a principios de 2009. Una relación fugaz que intentaron mantener lejos de la curiosidad de la prensa. La finca Cetrina, propiedad de Enrique Ponce y Paloma Cuevas fue el refugio.

Curiosamente, hoy el cantante mexicano vive una historia de amor consolidada con Paloma Cuevas. Las dos socialités forman parte de un grupo de amigas autodenominadas 'las perezas' del que también forma parte, por ejemplo, Fiona Ferrer.

En 2014 inició una larga relación con el que fuera ministro de Justicia de José María Aznar, José María Michavila que había perdido a su mujer un año antes. En 2016 la pareja rompió a pesar de tener muchas cosas en común. Una ruptura que dejó especialmente tocada a la mexicana. Desde entonces no se le volvieron a conocer historias de amor a la ex de Cayetano. Hasta la publicación de Lecturas con la visita de Federico de Dinamarca. Una amistad sobre la que ella no se ha pronunciado hasta ahora y que muchos consideran como el verdadero motivo por el que Margarita II abdicó la corona danesa.