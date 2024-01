Gonzalo Miró suelta la bomba más inesperada sobre su ex, Malú, y Albert Rivera

Gonzalo Miró está siempre, a pesar de su discreción, en el punto de mira de la prensa del corazón por sus parejas famosas. Entre su nómina de conquistas resalta la cantante Malú con la que compartió varios años.

En la crónica de sociedad de Espejo Público, el hijo de Pilar Miró, se convirtió en improvisado protagonista, mientras se hablaba el que fuera líder de Ciudadanos Albert Rivera y su ruptura con la cantante.

Laura Fa, una de las colaboradoras, repasaba la compleja separación entre el político y la artista:

Hemos podido hablar con gente cercana y vamos conociendo detalles que son un poco particulares del final de la relación. Una cosa no podemos contarla porque lo tiene que hacer ella. Nos meteríamos en un lío si no, porque hay detalles muy ‘heavys’. Es verdad que vivían juntos porque habían roto y la relación era nefasta porque el momento laboral y económico no le facilitaba salir de casa.