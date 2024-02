Genoveva se hace un ‘sí, pero no’: vuelve a las redes y desaparece de nuevo

En una época en la que la actualidad y la fama se mueven a ritmos frenéticos, Genoveva Casanova ha conseguido seguir manteniendo el interés después de cuatro meses huyendo de los medios. Claro que, ser la causa indirecta de una abdicación no pasa todos los días.

Desde que en noviembre de 2023 Lecturas descubriera la visita del entonces príncipe heredero de Dinamarca Federico a la socialité en su casa de Madrid, la mexicana no ha dado señales de vida. Cuando algunos la situaban en Londres, estaba en San Sebastián en el palacio que su exmarido Cayetano Martínez de Irujo heredó de su madre la Duquesa de Alba. Cuando se publicaba que había puesto rumbo a Kenia, resulta que estaba de incógnito en Madrid.

Según publica la revista Semana en su edición del 28 de febrero de 2024 se refugia en la casa de su exmarido en Sevilla. Pero está no es la única noticia de la jornada. Genoveva se ha mantenido en silencio desde noviembre en sus redes sociales. Sin embargo, este miércoles 28 de febrero, la mexicana ha vuelto a su Instagram pero por poco tiempo.

Durante unas horas compartió en sus stories un reel en el que se podía ver a un hombre a duras penas tapándose con un paraguas mientras prácticamente diluviaba. Lo acompañó con el siguiente texto:

«Cuando tengas un mal día, ríndete, vete a casa y duerme. Joder. Inténtalo de nuevo mañana. No todos los días malos pueden convertirse en días buenos. Hay días malos que no se pueden cambiar, que no tienen posibilidad de reparación. Es el universo hablándote, enviándote un mensaje. Escucha al universo, vete a casa, ahorra energía. Mañana es otro día. Por ahora, simplemente relájate».