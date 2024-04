Cuenta atrás para la boda de Martínez-Almeida y Teresa Urquijo: ¡Se confirma la asistencia del Emérito!

El 6 de abril José Luis Martínez-Almeida dejará su prolongada soltería para prometerse amor eterno con Teresa Urquijo, 22 años menor que el alcalde de Madrid. La boda tendrá lugar en la céntrica iglesia madrileña de San Francisco de Borja a mediodía. El evento ya se cuenta entre los más esperados por la prensa del corazón, como en los mejores tiempos del género cuando los políticos y sus parejas eran noticia rosa casi obligada. El convite posterior se celebrará en la finca El Canto de la Cruz, situada en Colmenar Viejo, propiedad de la abuela de la novia.

La periodista Ana Mellado, de El Debate, ha dado respuesta a una de las grandes incógnitas sobre al boda del alcalde capitalina. La abuela de la novia, Teresa de Borbón-Dos Sicilias, es prima de Don Juan Carlos. «Probablemente, el Rey acceda por la puerta que da a la calle Maldonado para evitar las escaleras», asegura Mellado.

El 8 de abril, se celebra la misa en memoria de su sobrino Fernando Gómez-Acebo, fallecido recientemente. Por eso no se descarta que en esas fechas Juan Carlos I esté en España. Otros nombres de la Familia Real podrían acudir a la cita. Recordemos que en su día, Juan Urquijo, hermano de la novia, fue relacionado por algunos medios de la prensa del corazón con Victoria Federica de Marichalar.

Conforme se acerca la fecha conocemos más datos sobre lo que rodea al evento. Uno de las cosas sobre las que había dudas era el destino de la pareja para la luna de miel. Según ha publicado Look, el alcalde y su ya esposa pondrán rumbo a Maldivas. Eso sí, no disfrutarán de los 15 días que marca la ley, sino que estarán tan solo diez días. Maldivas no será el único destino que visiten en su viaje de novios. También pasarán por Bután, un pequeño país en la cordillera del Himalaya.

A su vuelta, según la misma publicación, harán su vida de casados en unas de las posesiones del edil. En concreto la que posee en el barrio de Tetuán, en concreto en la zona más cercana al Paseo de la Castellana. Una casa con dos dormitorios, una gran cocina y un amplio salón-comedor.

Lo que más ha llamado la atención es la lista de bodas de la pareja que se resume en cuarenta páginas de extensión y 85.000 euros. Según ha publicado Vanitatis el regalo más costoso es una alfombra afgana tejida a mano de 7.000 euros. En la lista encontramos también un clásico en estas situaciones: una vajilla de 56 piezas de la Cartuja de Sevilla tasada en 1.115 euros. Más acorde a los tiempos y a la edad de los contrayentes es una una smart TV por 2.5000 euros. El regalo más barato son unos posavasos por unos módicos 14 euros.

Otra lista de la que todo el mundo está pendiente es la de invitados. Al edil, huérfano de padre y madre, lo acompañará al altar su hermana Casilda. Por lo demás, poco se sabe de quiénes serán los invitados al enlace. Se especula con la asistencia de la plana mayor del Partido Popular: empezando por Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijoó. Los más morbosos se plantean si acudirá Beatriz Fanjul que en su momento se relacionó con el alcalde.

Lo que sí sabemos es el gran secreto de todas las bodas: el traje de la novia. Teresa Urquijo lucirá el mismo que su madre y su abuela, aunque ha sido adaptado para ella por la modista Cristina Navascués, también familia del alcalde capialino.