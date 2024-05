Marta Riumbau se convierte en la primera influencer española en ser madre soltera

Hace ya unos meses que contó su proceso de congelación de óvulos en los que mostraba sus deseos de ser madre y ahora ya es una realidad de 16 semanas.

Durante todos estos meses hemos podido leer miles de mensajes en sus publicaciones en las que hemos visto cómo ha inspirado en tantas y tantas mujeres que llegadas a un momento vital se enfrentan a la disyuntiva de desear la maternidad a pesar de no tener pareja.

Y han encontrado inspiración en la influencer, que, tras meses de proceso, se ha lanzado a cumplir el sueño de ser madre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta Riumbau (@riumbaumarta)

Amigas y compañeras de profesión como Dulceida, Susana Bicho, Ana Matamoros o Anna Padilla le han mostrado su apoyo y han dejado claro que además de ser un bebé fruto de un amor infinito por su madre y su familia, tendrá un montón de tíos y tías que están deseando conocerle.

Y es que nunca un embarazo había creado tal revuelo en las redes sociales, recibiendo más de 4.000 mensajes de apoyo en tan solo 2 horas. La influencer se ha mostrado tremendamente agradecida y arropada por todas las personas que le acompañan a través de la pantalla después de más de 10 años de conexión.

Aún no sabemos el sexo del bebé ni todo lo que hay detrás de un proceso que, sin duda, no habrá sido nada fácil y que iremos conociendo a través de sus redes sociales y que estamos seguro, inspirará a muchas mujeres a no renunciar a su sueño de ser madres.

Marta Riumbau, además de ser una de las influencers más punteras y reconocidas de esta nueva profesión, se ha convertido a lo largo de todos estos años con su trayectoria profesional y personal en uno de los perfiles más influyentes de nuestro país.