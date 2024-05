BLESS Hotel Madrid celebra la llegada del verano

La fabulosa terraza de BLESS Hotel Madrid en Velázquez 62, Picos Pardos Sky Lounge by Martini, celebró anoche una gran fiesta de bienvenida del buen tiempo que no se quisieron perder personalidades como la concejala de Turismo de la Comunidad de Madrid, Almudena Maíllo; el director de Turismo del Ayuntamiento, Héctor Coronel; la modelo Lucía Rivera Romero; la empresaria, Natalia Osona; o las influencers, Ana Antic, Meri Lozano o Marta Carriedo, entre otras muchas.

Asimismo, contaron con personalidades del sector turístico, como Borja Escalada, CEO y presidente del Comité Ejecutivo de Sancus Hotels; Abel Matutes, presidente de Palladium Hotel Group; Jesús Sobrino, CEO de Palladium Hotel Group; Carmen Matutes, Deputy CEO de Palladium Hotel Group; miembros de las cúpulas directivas como Alejandro Rivada y Raúl Benito; el director de Operaciones de BLESS Collection Hotels, Hugo Lecanda; y, por supuesto, Nayra González, directora de BLESS Hotel Madrid y Presidenta Autonómica del Círculo Internacional de Directores de Hotel (CIDH).

Todos ellos disfrutaron en los diferentes espacios del exclusivo rooftop, Picos Pardos Sky Lounge by Martini, coctelería de autor by Martini, corners de quesos italianos, un cortador de Jamón 5J, un stand de ostras de la Belle Huitre, tartas de queso Álex Cordobés y helados naturales de Töto Ice Cream, todo ello ambientado en la Costa Amalfitana y maridado con el exquisito champagne Ruinart.

Además, el personal hotel lució prendas de la firma masculina Scotta 1985 y las elegantes venecianas de Flabelus, quienes contaron con un córner muy costero. Asimismo, BMW no quiso perderse la ocasión y ofreció a BLESS Hotel Madrid una exclusiva flota de coches de lujo para los asistentes.

Picos Pardos Sky Lounge by Martini es el lugar de referencia para huéspedes y locales desde donde contemplar las espectaculares vistas de la ciudad donde disfrutar de un refrescante baño en la piscina esmeralda o tomar un delicioso cóctel de autor sobre las camas balinesas. Un espacio diseñado por el Alejandra Pombo, inspirándose la arquitectura señorial característica del Barrio de Salamanca, donde evadirse del bullicio de la ciudad y disfrutar de una cocina fresca y vanguardista, en un ambiente íntimo y cosmopolita. Pura experiencia, puro lujo.

Para continuar siendo el place to be de Madrid, durante todo el verano, Picos Pardos Sky Lounge by Martini propone diferentes planes. Además, cuenta con una oferta gastronómica de primer nivel. Una cocina con producto de temporada, muy liviana y ensalzando los matices de cada producto, utilizando técnicas y elaboraciones tanto españolas como de otras culturas, haciendo una combinación muy atractiva para el comensal. Un menú pensado para disfrutar de una forma distendida, compartir y acompañar con una interesante propuesta de coctelería.