Shakira arremete contra España y Piqué en pleno concierto: «Por ti me mudé a un país socialista»

El pasado martes, en Brasil, Shakira dio inicio a su esperada gira Las mujeres ya no lloran, un espectáculo cargado de emoción y nostalgia que conquistó a varias generaciones reunidas en el estadio Nilton Santos.

Río de Janeiro y Sao Paulo han sido testigos del regreso de una de las artistas más influyentes de los últimos tiempos, cuyo nombre no solo ha estado en el foco por su música, sino también por su mediático divorcio con Gerard Piqué. Tras su separación, la cantante dejó atrás más de una década en España y comenzó una nueva etapa en Miami, una decisión marcada también por su conflicto con Hacienda.

Pero si algo ha caracterizado a esta nueva era de Shakira, es su sinceridad en el escenario. Durante su paso por Brasil, la colombiana no dejó pasar la oportunidad de lanzar un nuevo dardo a Piqué… y también a España. En plena interpretación de Don’t Bother, sorprendió a su público al modificar la letra de la canción, dejando un mensaje que rápidamente encendió las redes: «Por ti renuncié a todo lo que tenía y me mudé a un país socialista».

El inicio de la gira de Shakira y su nueva era musical

El tour Shakira comienzó el 2 de noviembre y la cantante inició la primera parte en Estados Unidos, estas son las fechas:

11 de febrero: Rio de Janeiro, Brasil – Estadio Nilton Santos

13 de febrero: São Paulo​, Brasil – Estadio Morumbis

16 y 17 de febrero: Lima, Perú – Estadio Nacional – El concierto del 16 de febrero fue cancelado, pronto se anunciarán nuevas fechas.

20 y 21 de febrero: Barranquilla, Colombia – Estadio Metropolitano

23 de febrero: Medellín, Colombia – Estadio Atanasio Girardot

26 y 27 de febrero: Bogotá, Colombia – Estadio el Campín

2 y 3 de marzo: Santiago, Chile – Estadio Nacional

7 y 8 de marzo: Buenos Aires, Argentina – Campo Argentino de Polo

12 y 13 de marzo: Monterrey, México – Estadio BBVA

16 y 17 de marzo: Guadalajara, México – Estadio Akron

19, 21, 23, 25, 27, 28 y 30 de marzo: Ciudad de México – Estadio GNP Seguros

13 de mayo: Charlotte, Carolina del Norte – Bank of America Stadium

15 de mayo: East Rutherford, Nueva Jersey – Metlife Stadium

20 de mayo: Montreal, Canadá – Bell Centre

22 de mayo: Detroit, Michigan – Little Caesars Arena

24 de mayo: Chicago, Illinois – Grant Park

26 de mayo: Toronto Canadá – Scotiabank Arena

29 de mayo: Boston, Massachusetts – Fenway Park

31 de mayo: Washington City, DC – Nationals Park

2 de junio: Atlanta, Georgia – State Farm Arena

4 de junio: Orlando, Florida – Camping World Stadium

6 de junio: Miami Gardens, Florida – Hard Rock Stadium

11 de junio: Arlington, Texas – Globe Life Field

13 de junio: San Antonio, Texas – Alamodome

15 y 16 de junio: Houston, Texas – Toyota Center

20 de junio: Inglewood, California – Sofi Stadium

22 y 23 de junio: Phoenix, Arizona – Footprint Center

26 de junio: San Diego, California – Snapdragon Stadium

28 de junio: Las Vegas, Nevada – Allegiant Stadium

30 de junio: San Francisco, California – Oracle Park

Brasil, el punto de partida de Las mujeres ya no lloran

El Estadio Nilton Santos de Rio de Janeiro con capacidad para 45,000 personas fue testigo del regreso de Shakira a los escenarios. La colombiana interpretó algunos de los éxitos más famosos de su repertorio y los temas de su disco ganador del Grammy, Las Mujeres Ya No Lloran. “Y si algo es cierto es que una loba jamás olvida a su manada y después de esta noche cada uno de ustedes estará conmigo para siempre”, escribió antes de su presentación. Fue su primer concierto dentro del marco de una gira luego de siete años.

Un repertorio lleno de nostalgia y mensajes ocultos

La cantante ha comenzado su gira en Brasil durante febrero de 2025 y aunque es posible que el setlist tenga modificaciones a lo largo de la gira, estas son las canciones que conforman su concierto (por ahora).

La Fuerte

Girl Like Me

Las de la Intuición

Estoy Aquí

Empire/Inevitable

Te Felicito/TQG

Don’t Bother

Acróstico

Copa Vacía

La Bicicleta

La Tortura

Hips Don’t Lie

Chantaje

Monotonía

Addicted To You

Loca

Soltera

Cómo Donde y Cuándo

Última

Ojos Así

Pies Descalzos, Sueños Blancos

Antología

Poem To A Horse

Objection (Tango)

Whenever, Wherever

Waka Waka (This Time for Africa)

She Wolf

Bzrp Music Sessions, Vol. 53

El dardo de Shakira a Piqué y España en pleno concierto

El regreso de Shakira a los escenarios no solo ha estado marcado por su imponente despliegue musical, sino también por sus ya habituales indirectas a Gerard Piqué. En pleno concierto en Brasil, la cantante sorprendió al público al cambiar la letra de Don’t Bother, en lo que muchos han interpretado como una crítica no solo a su ex, sino también a España.

El cambio de letra en Don’t Bother que sorprendió a sus fans

Durante su actuación en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, Shakira interpretó el tema en cuestión con una modificación bastante significativa en su letra. Mientras que la versión original dice: «Por ti renunciaría a todo lo que tengo y me mudaría a un país comunista», la colombiana optó por cantar: «Por ti renuncié a todo lo que tenía y me mudé a un país socialista«.

Shakira, hospitalizada de urgencia

La cantante Shakira tuvo que ser hospitalizada el domingo en Lima debido a un dolor abdominal, lo que la obligó a cancelar su concierto en el Estadio Nacional. En un mensaje en su cuenta de la red social ‘X‘, la artista expresó su pesar por no poder presentarse esa noche debido a su cuadro abdominal, por indicación médica.