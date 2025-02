Ana Terradillos recuerda cómo la reina Letizia la ayudó cuando era periodista

Pocas personas conocen el vínculo que une a Ana Terradillos con la reina Letizia. La periodista ha revelado un gesto de generosidad que recibió de la ahora monarca durante una cobertura en Irak. ¿Qué pasó exactamente entre ellas?

Ana Terradillos y la reina Letizia: una historia poco conocida

La periodista de Mediaset contó lo que vivió al lado de doña Letizia cuando ambas andaban por el mundo cubriendo sucesos, la última hora de la política o conflictos internacionales, y allá por 2003, cuando ella ya salía con don Felipe y nadie lo sabía, coincidió en un viaje con Ana Terradillos que ésta no olvidará nunca: «Yo estuve en Irak con ella, estuvimos en el buque Galicia, en el sur de Irak, y la verdad es que se lo he dicho además a ella y al Rey: estoy muy agradecida«, empezaba relatando.

Así ayudó Letizia a Ana Terradillos cuando ambas eran periodistas

«Yo iba con un viaje del Ministerio de Defensa. Iba con la idea de que iba a poder moverme allí como Pedro por su casa, pero estaba realmente complicada la situación, y (los miembros del equipo de Televisión Española) me acompañaron desde el aeropuerto militar, que había ahí en el sur de Irak, hasta el aeropuerto comercial, para coger un vuelo a Kuwait y luego a Jordania, que ya me trasladó a Bagdad. Y se lo agradeceré toda la vida porque, en esos momentos, que alguien te pueda ayudar, con los medios que tenía Televisión Española, yo que iba sola, que te trasladen de uno a otro, pues es que… les debo mucho«, contaba con cierta melancolía.

Terradillos rememoraba que el hecho ocurrió en abril de 2003, año en el que salió a la luz la relación de Letizia con el por entonces Príncipe, y en noviembre anunciaron su compromiso: «Luego, fíjate cómo son las cosas, que fue Reina de España. Ahí, yo al menos, no sabía nada, no sé vosotros. Yo lo único que le decía era ‘¿por qué no vienes conmigo? Que voy a ir sola, que yo creo que nos podemos llevar bien’… y me decía ‘no, yo no voy ahí’, recordaba con una amplia sonrisa.