Maldivas: arrestan a una mujer por cometer el delito de llevar bikini

¿Irrespeto a las costumbres o excesos en la aplicación de la ley? Es lo que se debate por lo ocurrido en la isla de Maafushi, Maldivas. Allí fue detenida una mujer británica, el crimen que cometió fue vestir un bikini mientras iba por la calle.

La situación ocurrió esta semana, y la publicación de los vídeos, que registraron el momento de la detención, generó indignación.

La mujer se resistió a la detención, intentó utilizar su fuerza y gritó a los agentes que la estaban «atacando sexualmente», aunque finalmente fue esposada.

A tourist woman has been harrassed by the public and then manhandled by the police before being arrested for wearing a bikini in public in the #SunnySideOfLife. This follows the wake of multiple stabbing attacks of tourists by Islamic State in the #Maldives #TerroristWatchMv pic.twitter.com/7y3nJ3EDCm

