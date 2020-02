Love Island: encuentran muerta a Caroline Flack, un suicidio más del «reality maldito»

En un breve comunicado la familia de Caroline Flack (40), ha exigido a los medios de comunicación: «respeten la privacidad de la familia en estos momentos difíciles y pedimos que no intenten contactarnos o fotografiarnos».

La razón es que la presentadora británica, ha sido hallada muerta este sábado 15 de febrero de 2020, el suceso ocurrió en su apartamento de Londres, según recogen medios como Daily Mail o Sky News.

La mujer, de 40 años, era famosa por presentar el popular reality show británio, Love Island, aunque tuvo que abandonarlo después de que fue acusada de agredir a Lewis Burton, quien era su pareja sentimental. El caso estaba en espera del inicio del juicio, cuya fecha estaba prevista para el 4 de marzo.

Con la muerte de Caroline, ya son tres suicidios de famosos relacionados con el programa televisivo, el abogado de la familia confirmó a Sky News que la mujer se quitó la vida.

Además de Flack, el show de citas ha sido noticia por las trágicas muertes de dos de sus exconcursantes, Mike Thalassitis y Sophie Graydon.

En 2017, Mike fue encontrado muerto en un parque cerca de su casa, ubicada al norte de Londres, el joven había enfrentado problemas de deudas en fechas recientes a su muerte y decidió ahorcarse en un bosque.

Por su parte, Sophie, que había participado en el show de 2016, murió en junio de 2018 después de mantenerse meses luchando contra la depresión.

El 14 de diciembre de 2019, la presentadora fue a la cárcel por el polémico altercado que tuvo con Lewis Burton, quien era su pareja y la había acusado de haberle golpeado con una lámpara.

Ella negó los cargos, sin embargo, durante vista rápida del caso que se llevó a cabo en el mes de diciembre, la justicia determinó que la mujer tenía prohibido contactar con su novio, por lo que se emitió una orden de alejamiento en contra de ella.

Por su parte, Burton, quien fue tenista profesional, se retractó posteriormente de dichas acusaciones… y el pasado 14 de febrero le dedicó un mensaje de amor por San Valentín, y además de declararle al mundo cuanto la quería, confirmó que seguían juntos.

El extenista, publicó este domingo 16 de febrero un mensaje, en el que manifestó su pesar por la muerte de Caroline y afirmó que hará «todas la preguntas» y obtendrá «todas las respuestas».

«Mi corazón está roto, teníamos algo tan especial. Estoy tan perdido por las palabras, tengo tanto dolor, te extraño tanto, sé que te sentiste segura conmigo, siempre dijiste no pienso en nada más cuando estoy contigo y no se me permitió estar allí esta vez. Seguí preguntando y preguntando.

Seré tu voz, bebé, te prometo que haré todas las preguntas que quisieras y obtendré todas las respuestas, nada te traerá de vuelta, pero intentaré hacerte sentir orgulloso todos los días.

Te amo con todo mi corazón». dijo Burton en su cuenta de Instagram.