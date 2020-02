Almería: pillan a una mujer con dos pangolines muertos en su maleta, el ‘animal del coronavirus’

Un extraño suceso ha ocurrido en Almería. Una joven de 25 años está siendo investigada por la Guardia Civil tras encontrar en una maleta que había facturado desde Guinea Ecuatorial dos ejemplares de Pangolín (Pholidota Mammalia) en estado descomposición, envueltos en plástico entre su ropa.

La mujer proveniente de Roquetas de Mar está investigada como presunta autora de un delito relacionado con la Flora y Fauna y otro por tráfico ilegal de especies protegidas o en peligro de extinción.

La intervención tuvo lugar durante uno de los controles fiscales que realiza los agentes de la Guardia Civil, al inspeccionar una maleta extraviada en el almacén de una de las compañías aéreas y que su propietaria reclamaba.

La persona investigada había facturado su equipaje desde Malabo (Guinea Ecuatorial) hasta Madrid, con escala en Casablanca (Marruecos,) donde su maleta fue extraviada, por lo que no facturó equipaje al embarcar en vuelo hasta Almería.

Posteriormente, una vez localizada la maleta y habiendo señalado la propietaria que no tenía nada que declarar, durante la inspección, los agentes hallaron en el interior dos animales muertos envueltos en plástico, eviscerados y con marcas en la piel de haberle extraído la armadura que le protege en forma de escamas, además de en un visible y notorio estado de descomposición.

Los pangolines y el coronavirus

Esta especie se encuentra recogida en el Convenio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) y catalogada dentro de los animales en serio peligro de extinción al tratarse una de las especies más demandadas por el valor que adquieren sus escamas en el mercado ilegal.

Debido a la descomposición de los animales, además de las posibles enfermedades que pudieran tener, han quedado depositados en la Aduana sujetos al reglamento 2016/2009 relativo a la introducción en la Unión Europea de productos de origen animal.

Según Victor Briones Dieste, Catedrático de Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid e investigador del Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET), existen estudios publicados en The Lancet y Nature que han demostrado que secuencias genómicas de los virus de aislados enfermos, tienen un parecido de más del 90% con virus aislados previamente de murciélagos a partir de heces y otras muestras.

“El origen del coronavirus de Wuhan podría estar en los murciélagos, pero no se sabe si ha habido intermediarios o no entre estos y las personas. Como no es época de venta de murciélagos en el mercado al estar hibernando, parece que podrían haber intervenido animales intermediarios”, aclara el experto.

En esa búsqueda del intermediario es donde ha entrado en escena este fin de semana el pangolín, al igual que lo hizo la serpiente al principio de este brote. “En los mercados húmedos asiáticos también se ofrecen pangolines, pero hasta donde yo sé, no hay más evidencia científica”, indica Briones.

Sin pruebas definitivas aún que demuestren que el pangolín colabora en la transmisión del coronavirus, si algo queda claro en esta crisis mundial es la falta de controles sanitarios en mercados como los de Wuhan. “En estos lugares hay costumbres religiosas, cuestiones culturales y de exhibición de estatus difíciles de suprimir. Esto significa que hay animales capturados en la naturaleza y que son vendidos sin vigilancia sanitaria”, concluye Briones.